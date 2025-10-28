مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سمنان با عنوان «راه ابریشم؛ فرصت‌ها و چشم‌اندازها» در روز چهارشنبه هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

وی افزود: این کنفرانس بین‌المللی با میزبانی از متخصصان، پژوهشگران و فعالان صنعت گردشگری از ایران و سراسر جهان، رأس ساعت هشت صبح در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید سلیمانی دانشگاه سمنان آغاز به کار خواهد کرد.

فرماندار سمنان خاطرنشان کرد: محور اصلی این کنفرانس، بررسی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی راه ابریشم و تبیین چشم‌اندازهای توسعه گردشگری در این مسیر کهن است.

صمیمیان تصریح کرد: در حاشیه این رویداد بین‌المللی، آئین افتتاح نخستین مرکز آموزش‌های تخصصی هتلداری دانشگاهی کشور نیز برگزار خواهد شد.

وی این اقدام را گامی ارزشمند در راستای ارتقای کیفیت آموزش‌های حرفه‌ای در صنعت گردشگری دانست و افزود: تأسیس این مرکز، نقش بسزایی در استانداردسازی خدمات اقامتی و تربیت نیروی انسانی متخصص خواهد داشت.

فرماندار سمنان با بیان اینکه این کنفرانس بستری برای تبادل تجربیات و دانش روز دنیا در صنعت گردشگری است، اظهار داشت: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، گام‌های مؤثری در راستای معرفی پتانسیل‌های گردشگری استان برداشته شود.

صمیمیان تأکید کرد: استان سمنان با برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی منحصربه‌فرد، آماده همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در حوزه گردشگری است.