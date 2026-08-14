سمنان میزبان «ایران قهرمان»؛ ورزش و فرهنگ در یک میدان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان فرماندار سمنان عصر جمعه در آیین افتتاحیه مسابقات المپیاد کشوری «ایران قهرمان» در رشته فوتسال که با میزبانی و مشارکت اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان در دانشگاه ملی مهارت سمنان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری مسابقات ملی ورزشی فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و گردشگری شهرستان سمنان و میزبانی شایسته از ورزشکاران سراسر کشور است.

وی ادامه داد: استان سمنان به همت مجموعه کمیته امداد، چهار سال پیاپی رتبه نخست کشور را در حوزه اشتغال کسب کرده و احداث یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی و تأمین جهیزیه برای مددجویان تحت پوشش، بخشی از اقدامات ارزشمند این مجموعه است.

فرماندار سمنان با اشاره به جایگاه فوتسال ایران در عرصه بین‌المللی بیان کرد: ورزش تنها عرصه رقابت نیست، بلکه بستری برای پرورش اخلاق، مسئولیت‌پذیری و روحیه جوانمردی است و این ارزش‌ها باید در کنار موفقیت‌های ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

صمیمیان همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی سمنان توضیح داد: این شهرستان با قدمتی بیش از دو هزار سال، از شهرهای تاریخی و کهن ایران به شمار می‌رود و بیش از ۱۶۴ اثر تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده ملی دارد.

وی یادآور شد: نام بزرگان و اندیشمندانی همچون حکیم الهی سمنانی و شیخ علاءالدوله سمنانی بخشی از هویت علمی، عرفانی و فرهنگی این شهر را شکل داده است و میراث فکری و فرهنگی این بزرگان، سرمایه‌ای ارزشمند برای شهرستان سمنان محسوب می‌شود.

فرماندار سمنان خاطرنشان کرد: برگزاری رویدادهای ملی ورزشی در سمنان می‌تواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهرستان را نیز به ورزشکاران و میهمانان سراسر کشور معرفی کند.

صمیمیان با اشاره به قدمت آثار تاریخی این شهرستان اظهار کرد: مناره مسجد جامع سمنان با قدمتی بیش از یک‌هزار سال، گواهی بر ریشه‌های عمیق تاریخی این شهر است و تمدن دیرپای ایران در برابر هیمنه‌های ظاهری قدرت‌های امروز، پیشینه‌ای چند هزار ساله دارد.

وی تأکید کرد: سمنان ظرفیت میزبانی از رویدادهای ملی ورزشی را دارد و باید از این فرصت برای توسعه ورزش، شناسایی استعدادهای جوان و معرفی توانمندی‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان به کشور استفاده کرد.