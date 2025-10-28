عبدالله زاده: پوستر دومین جشنواره زعفران روستای علوی کاشان رونمایی شد

علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه هماهنگی برگزاری دومین جشنواره ملی زعفران روستای علوی و آئین رونمایی از پوستر این رویداد با حضور مجتبی راعی فرماندار ویژه شهرستان کاشان، احمدرضا طحانی بخشدار نیاسر، رؤسای ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای علوی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

وی ابراز کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، دومین جشنواره ملی زعفران روستای علوی به عنوان قطب و خاستگاه اصلی زعفران شهرستان کاشان، روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان تصریح کرد: این جشنواره که در دوره نخست به صورت مردمی برگزار شد، در دوره دوم با اهداف کلیدی ترویج الگوی کشت بهینه زعفران، تکمیل زنجیره ارزش این محصول استراتژیک و ایجاد نوآوری در فرآوری‌های مرتبط برپا می‌گردد.

وی تاکید کرد: روستای علوی که به حق مهد پرورش این طلای سرخ در منطقه کاشان است، با سابقه‌ای افزون بر ۳۰ سال در کشت این گیاه، نزدیک به ۵۰ درصد از کل ظرفیت کشت زعفران شهرستان کاشان را به خود اختصاص داده و به عنوان دهکده گلاب و زعفران ایران شناخته می‌شود.

عبدالله زاده خاطرنشان کرد: آخرین آمارها حاکی از آن است که سطح زیر کشت زعفران در این روستا از مرز ۴۰ هکتار فراتر رفته و این منطقه به دلیل شرایط اقلیمی منحصربه‌فرد، پیشرو در تولید این محصول ارزشمند در منطقه کاشان به شمار می‌رود.