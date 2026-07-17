سمنان میزبان همایش جهانی معماری مساجد ایرانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانداری سمنان ضمن اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش جهانی معماری مساجد ایرانی اظهار کرد: این رویداد در راستای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی شهرستان سمنان در سطح ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

وی برگزاری این این رویداد را در معرفی هویت معماری اسلامی ایران موثر دانست و اضافه کرد: برگزاری این همایش فرصت ارزشمندی برای معرفی پیشینه تاریخی، فرهنگی و معماری این اثر فاخر و دیگر ظرفیت‌های شهرستان سمنان در سطح جهانی خواهد بود.

فرماندار سمنان با بیان اینکه مسجد جامع سمنان از شاخص‌ترین بناهای تاریخی و مذهبی کشور به شمار می‌رود، تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت میتواند میراث ارزشمند معماری مساجد ایرانی را در سطح ملی و بین المللی برند سازی کند.

صمیمیان از تشکیل دبیرخانه دائمی این همایش با محوریت استانداری سمنان و فرمانداری شهرستان خبر داد و یادآور شد: ایجاد این دبیرخانه، زمینه برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد بین‌المللی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان یونسکو در برگزاری این همایش تصریح کرد: برگزاری این همایش علاوه بر معرفی جایگاه سمنان در حوزه معماری اسلامی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی و مذهبی، افزایش تعاملات علمی و پژوهشی و ایجاد فرصت‌های تازه برای معرفی آثار تاریخی و تمدنی این شهرستان در سطح بین‌المللی باشد.