۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

وزیر دارایی تل‌آویو مجبور به عذرخواهی شد

وزیر صهیونیست که امروز در سخنانی خطاب به عربستان سعودی اهانت کرده بود، مجبور به عذرخواهی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که امروز به عربستان سعودی توهین کرده بود مجبور به عذرخواهی شد و گفت: سخنان من در خصوص عربستان قطعاً نامناسب بود و من به خاطر توهینی که کردم متأسف هستم.

وی اضافه کرد: در عین حال از سعودی‌ها انتظار دارم که به ما آسیب نرسانند و حقوق ما را منکر نشوند و صلح واقعی را با ما محقق سازند!

اسموتریچ امروز در یک نشست گفت: اگر عربستان پیشنهاد عادی سازی روابط در برابر تشکیل کشور فلسطین را به ما بدهد در برابر عادی سازی روابط خواهان تشکیل کشور فلسطین باشد ما به آنها می‌گوییم نه ممنون.

وی اضافه کرد: شما به شتر سواریتان در بیابان عربستان ادامه دهید.

اسموتریچ پیشتر نیز در واکنش به موج به رسمیت شناختن کشور فلسطین، خطاب به نتانیاهو نخست وزیر این رژیم گفت: تنها جواب به این روند اعلام حاکمیت بر کرانه باختری و خارج کردن ایده احمقانه کشور فلسطین از دستور کار برای همیشه است.

