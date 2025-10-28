به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح سه شنبه در مراسم قدردانی از مقام محیط‌بان و دست‌اندرکاران پروژه احیای گورخر ایرانی در گرمسار، با بیان اینکه این شهرستان دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش‌های زیست محیطی است بیان کرد: گرمسار همچنین دارای ۵۵ درصد از کل صنایع استان سمنان است.

وی با بیان اینکه گرمسار قطب صنایع است اما خوشبختانه بسیاری از این واحدهای صنعتی موازین زیست محیطی را رعایت کرده و همراهی خوبی داشته‌اند، افزود: تعدادی از واحدهای صنعتی در این شهرستان هستند که مشکلاتی همچنان دارند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه محیط زیست در قبال واحدهای آلاینده سختگیری‌هایی می‌کند که البته قابل تقدیر است، بیان داشت: رعایت موازین و مقررات زیست محیطی در شهر جدید ایوانکی نیز از دیگر تأکیدات ما در فرمانداری گرمسار است.

همتی در دیگر بخش سخنان خود به ظرفیت‌های شهرستان گرمسار اشاره کرد و گفت: پارک ملی کویر در شهرستان گرمسار به عنوان یک زیستگاه با تنوع زیستی بسیار زیاد از جمله ظرفیت‌های بسیار اساسی محیط زیستی در شهرستان گرمسار است.

وی با بیان اینکه در حوزه گردشگری طبیعی در شهرستان گرمسار جلسات و پیگیری‌هایی صورت گرفته است تا بتوانیم شاهد ترویج گردشگری طبیعی در این شهرستان باشیم، گفت: در این شهرستان یک فرودگاه خصوصی نیز وجود دارد که با رایزنی‌های صورت گرفته در حال بررسی بهره گیری از این ظرفیت و همچنین جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری هستیم.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه به دنبال تور هوایی بازدید از پارک ملی کویر هستیم، گفت: از محیط زیست درخواست داریم تا در صورت امکان مجوز این موضوع را صادر کنند.