به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی شبکه توزیع برق از روز شنبه ۶ آبان در پژوهشگاه نیرو آغاز شد و تا هشتم آبان ادامه دارد. این رویداد با حضور مقامات صنعت برق، مدیران شرکت‌های توزیع و اساتید دانشگاه، میزبان نشست‌ها و پنل‌های تخصصی در زمینه تحول دیجیتال، هوشمندسازی شبکه و مدیریت بهینه مصرف انرژی است.

در آغاز این کنفرانس، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در نشست خبری گفت: «شرکت توزیع تهران بزرگ به‌عنوان نخستین شرکت توزیع برق در خاورمیانه، بر پایه سیاست‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر، دستاوردهایی در حوزه تحول دیجیتال و هوشمندسازی شبکه به اجرا رسانده است.»

وی با اشاره به گستردگی شبکه برق تهران افزود: شرکت توزیع تهران بزرگ مسئولیت تأمین برق ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک را بر عهده دارد و انرژی مورد نیاز مراکز حیاتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پایتخت را تأمین می‌کند.

ناظریان یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر را راه‌اندازی نخستین رصدخانه انرژی کشور در تهران دانست و گفت: «این سامانه بر مبنای داده‌کاوی و تحلیل هوشمند طراحی شده و امکان تصمیم‌سازی دقیق در حوزه مصرف و مدیریت انرژی را فراهم کرده است.»

به گفته او، این رصدخانه که امسال به‌عنوان قرارگاه کنترل مصرف انرژی به بهره‌برداری رسید، نقش چشمگیری در کاهش مصرف برق داشته است: «برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق کشور، با اجرای این طرح شاهد صرفه‌جویی ۵ درصدی انرژی بوده‌ایم که معادل تأمین برق حدود ۵۰۰ هزار مشترک یا یک شهر دو میلیون‌نفری است. این دستاورد، از نظر اثرگذاری، برابر با یک نیروگاه هزار مگاواتی به‌شمار می‌رود.»

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ همچنین از بهره‌برداری نخستین سامانه هوشمندسازی مبتنی بر فناوری GIS خبر داد و توضیح داد: «این سامانه با هدف ارتقای سطح رضایتمندی مشترکان و برقراری ارتباط دوسویه با آنان طراحی شده و می‌تواند نقش مؤثری در بهینه‌سازی مصرف و مدیریت هوشمند انرژی ایفا کند.»

این کنفرانس تا هشتم آبان در پژوهشگاه نیرو ادامه دارد و شامل سخنرانی‌های تخصصی، نمایش فناوری‌های نوین و ارائه گزارش‌های فنی در زمینه دیجیتال‌سازی، تاب‌آوری شبکه، منابع تجدیدپذیر و مدل‌های نوین مدیریت انرژی است.

وی‌افزود: تابستان سال آینده در یک میلیون کنتور هوشمند از طریق مرکز مدیریت و نصب خواهد شد.

ناظریان تاکید کرد: با توجه گسترده شبکه توزیع شهر تهران بالغ بر ۵۰ هزار کیلومتر در شهر تهران وجود دارد حدود ۳۳ درصد از شبکه کل کشور می‌شود برای همین به یک مرکز کاربردی و هوشمند در حوزه مدیریت دارایی در جهت کنترل وضعیتش تأسیسات و تجهیزات است لازم است و یکی از اقداماتی که ناشی از این حرکت انجام شد کاهش ۱۵ درصدی حوادث و اتفاقات نسبت به سال گذشته است.

وی با اشاره به اینکه به زودی مراکزی افتتاح خواهند شد، افزود: اولین پارک آموزش‌های تخصصی نوین صنعت توزیع برق کشور به عنوان مرجع صنعتی و دانشگاهی این مرکز ماکت پیشرفته از شبکه برق است و به عنوان یک شهر برقی شناخته می‌شود این مرکزی و آمادگی و قابلیت آموزش کشورهای پیشرفته دنیا است.

ناظریان تاکید کرد: مدیریت مدیریت شبکه برق شهر تهران شروع شده و از تابستان سال ۱۴۰۵ اجرایی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: ویژگی‌های بیست و نهمین کنفرانس بیشترین مقالات ارسال شده که بالاترین میزان در طی دوره است بیشترین مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش را داشته است

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