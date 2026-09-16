به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه کارگروه‌های تخصصی «طراحی و پیاده‌سازی مدل ملی هوشمندسازی سیستم توزیع برق» با حضور مدیران و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه‌وبویراحمد و پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

مدیر طرح پیاده‌سازی و توسعه مدل ملی هوشمندسازی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه‌وبویراحمد در این نشست گفت: هوشمندسازی صرفاً به معنای توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین نیست، بلکه فرآیندی جامع برای دربرگیری ساختارها، فرآیندها، نیروی انسانی، داده‌ها و زیرساخت‌های مدیریتی و فنی است.

محمدرضا صفری اظهار کرد: بررسی تخصصی موضوعات در کارگروه‌های مختلف، امکان شناسایی دقیق وضعیت موجود، چالش‌ها و ظرفیت‌های شرکت توزیع را فراهم می‌کند و می‌تواند مبنایی برای تدوین مدلی متناسب با شرایط و نیازهای استان باشد.

وی بهره‌گیری از دانش و تجربه مدیران و کارشناسان حوزه‌های مختلف را از اهداف اصلی تشکیل این کارگروه‌ها عنوان کرد و افزود: تلاش می‌شود با ایجاد تصویری جامع از الزامات هوشمندسازی در بخش‌های مختلف شرکت توزیع، خروجی این پروژه قابلیت پیاده‌سازی و استفاده عملیاتی داشته باشد.

بررسی فرآیندهای شرکت توزیع برای حرکت به سمت هوشمندسازی

مدیر پروژه طراحی و پیاده‌سازی مدل ملی هوشمندسازی سیستم توزیع برق در کهگیلویه‌وبویراحمد از پژوهشگاه نیرو نیز گفت: در این مرحله، فرآیندها و الزامات بخش‌های مختلف شرکت توزیع با مشارکت مستقیم مدیران و کارشناسان تخصصی بررسی می‌شود.

مهدی زراعتی افزود: در این بررسی‌ها ضمن شناسایی نقاط قوت و چالش‌های موجود، زمینه‌های قابل بهبود و ظرفیت‌های شرکت برای حرکت به سمت یک شرکت توزیع هوشمند ارزیابی خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوعات مورد بررسی در کارگروه‌ها بخش‌های مهمی از زنجیره فعالیت شرکت توزیع از جمله نگهداری و تعمیرات، فروش و انشعاب انرژی، مدیریت منابع انسانی، استحکام و تاب‌آوری شبکه و برنامه و بودجه را پوشش می‌دهد.

زراعتی تأکید کرد: توجه به واقعیت‌های عملیاتی و استفاده از تجربه نیروهای متخصص و کارشناسان صف و ستاد، از عوامل مهم موفقیت در اجرای هوشمندسازی است و برگزاری این کارگروه‌ها فرصت مناسبی برای شناسایی دقیق مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی متناسب با شرایط استان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به سرفصل برنامه‌ها در این دو روز گفت: کارگروه تخصصی بهره‌برداری با محوریت «نگهداری و تعمیرات»، امور مشترکین با موضوع «فروش و انشعاب انرژی»، منابع انسانی با محوریت «مدیریت منابع انسانی»، مهندسی با تمرکز بر «استحکام و تاب‌آوری شبکه» و برنامه‌ریزی با موضوع «برنامه و بودجه» برگزار شد.

اجرای مدل ملی هوشمندسازی در کهگیلویه‌وبویراحمد

پروژه «طراحی و پیاده‌سازی مدل ملی هوشمندسازی سیستم توزیع برق» با همکاری پژوهشگاه نیرو و شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه‌وبویراحمد در حال اجراست و نتایج بررسی‌های انجام‌شده در کارگروه‌های تخصصی در تدوین و پیاده‌سازی مدل متناسب با شرایط استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی پژوهشگاه نیرو، عملیات اجرایی این پروژه پیش از این در شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه‌وبویراحمد آغاز شده و این شرکت به‌عنوان یکی از شرکت‌های منتخب کشور برای اجرای مدل ملی هوشمندسازی انتخاب شده است.

در چارچوب این طرح، استقرار مدل‌های نوین مدیریت دارایی و بهره‌برداری هوشمند در شبکه توزیع برق استان طی یک برنامه ۱۶ ماهه پیش‌بینی شده است.

مدل ملی هوشمندسازی صنعت برق در هشت مرحله شامل تولید داده‌های پایه، مدیریت هوشمند اطلاعات، مدل‌سازی و پردازش داده‌ها، تشخیص هوشمند، تصمیم‌سازی مبتنی بر داده، اقدام هوشمند، کنترل و بازخورد هوشمند و در نهایت استقرار نظام جامع مدیریت هوشمند انرژی طراحی شده است.

توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، ارتقای امنیت و یکپارچگی داده‌ها، افزایش قابلیت پایش و کنترل شبکه، بهبود شاخص‌های بهره‌برداری و ارتقای پایداری و کیفیت خدمات برق‌رسانی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح عنوان شده است.

اجرای مدل ملی هوشمندسازی توزیع برق با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تحلیل هوشمند داده‌ها، در چارچوب برنامه‌های صنعت برق برای ارتقای بهره‌وری، بهبود مدیریت شبکه و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای شکل‌گیری شبکه برق آینده دنبال می‌شود.