پارک فناوری نفت حلقه اتصال ایده به بازار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سید مهدیا مطهری، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در نشست با مدیران پژوهش و فناوری شرکتهای تابع و مدیران پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با اشاره به واقعیتهای مدیریت پژوهش و فناوری، «ساخت بار اول»، «پیوست فناوری منطبق با اسناد بالادستی» و «شناخت دقیق ظرفیتها» را از محورهای اصلی این حوزه دانست و اظهار کرد: تعامل مدیریت پژوهش و فناوری با پارک، منشأ برکت خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین بهتر جایگاه پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت افزود: پارک توانسته است زمینه کاهش بحرانهای کارکردی شرکتهای فناور و دانشبنیان را فراهم کند؛ خلائی که پیش از این در زیستبوم نوآوری صنعت نفت احساس میشد.
پارک، حلقه اتصال مسئلههای صنعت نفت به راهحلهای فناورانه و تجاری
سید فرهنگ فصیحی، رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت هم با بیان اینکه کار پژوهش و فناوری «تعریف مسئله» و کار پارک «حل مسئله» است، گفت: پارک بهطور مستقیم به صنعت نفت متصل است تا مسئله دریافت کند و برای آن راهحلهای فناورانه و تجاری ارائه دهد.
وی با تأکید بر اینکه پارک با کسبوکار سروکار دارد و نه صرفاً پژوهش، تصریح کرد: تمایز پارک در تسهیلگری بهموقع، شبکهای کار کردن و امکان تشکیل کنسرسیوم با سایر پارکهای علم و فناوری کشور است؛ مزیتی که دست پژوهش و فناوری صنعت نفت را برای حل هر مسئلهای باز میگذارد.
رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت نوآوری را تبدیل علم به محصول قابل فروش دانست و افزود: پارک با ارائه نزدیک به ۳۰ خدمت تخصصی در حوزه تجاریسازی، بستر امن ورود فناوری به صنعت نفت را فراهم کرده و بهعنوان نقطه اتصال نیازمندیها و توانمندیها عمل میکند.
