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۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۴۸

مدعی مدیرعاملی پرسپولیس دنبال تغییرات گسترده اجرایی و اداری

مدعی مدیرعاملی پرسپولیس دنبال تغییرات گسترده اجرایی و اداری

سرپرست باشگاه پرسپولیس در صورت نشستن روی نیمکت مدیرعاملی تصمیم دارد تغییرات گسترده ای را در بخش های مختلف ایجاد کند اما همه چیز بستگی به نظر کنسرسیوم بانکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از برکناری وحید هاشمیان و بستن قرارداد با اوسمار ویه‌را حالا باید به صندلی مدیرعاملی خود سر و سامان ببخشد.

پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که پس از استعفای رضا درویش از مدیرعاملی، امور جاری را بر عهده دارد خودش را نزدیک‌ترین فرد به صندلی مدیرعاملی می‌داند.

حدادی که با تأیید کنسرسیوم بانکی اقدام به عقد قرارداد با اوسمار کرد حالا انتظار دارد پاداش این اقدام را با دریافت حکم مدیرعاملی از سوی بانک شهر دریافت کند.

حدادی وعده داده است در صورت مدیرعاملی باشگاه، تغییرات گسترده‌ای در لایه‌های مختلف اداری، مالی، بین‌الملل و آکادمی باشگاه ایجاد خواهد کرد تا نشان دهد تصمیمات جدی برای ایجاد تغییر دارد.

کنسرسیوم بانکی کشور که سهام عمده باشگاه پرسپولیس را دارند قصد دارند در پایان هفته جاری به بررسی رزومه مدعیان مدیرعاملی پرسپولیس بپردازند و سپس تصمیم نهایی خود را اعلام کنند. آنها تمایلی به اداره باشگاه با گزینه سرپرستی ندارند و می‌خواهند هرچه زودتر تکلیف جانشین درویش را مشخص کنند.

کد مطلب 6635552

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