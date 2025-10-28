سردار رفیعی: دشمن به دنبال تضعیف قدرت تصمیم گیری ما است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی صبح سه‌شنبه در جمع فرماندهان بسیج ادارات استان قزوین با اشاره به اهمیت اجرای اصول پدافند عامل و غیرعامل اظهار کرد: پدافند عامل یعنی مقابله با دشمن با سلاح اما پدافند غیرعامل هر اقدامی است که بدون استفاده از سلاح دشمن را ناامید و بی‌اثر کند.

وی افزود: در حوزه پدافند غیرعامل، از ساده‌ترین سطح یعنی استتار و اختفای یک رزمنده در میدان نبرد تا پیچیده‌ترین سطوح همچون مقابله با حملات سایبری و اشراف اطلاعاتی دشمن، مسئولیت بر عهده همه ما است و همه باید تلاش کنیم تا دشمن به دارایی‌ها، اطلاعات و مراکز حیاتی ما دید نداشته باشد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) تأکید کرد: نباید صرفاً از منظر خودمان به کارها نگاه کنیم؛ یک‌بار هم از نگاه دشمن ببینیم که چه چیزی از ما می‌بیند و کجا را هدف گرفته است. بسیاری از آسیب‌ها از همین غفلت ناشی می‌شود که تصور می‌کنیم همه چیز درست است اما از نگاه دشمن، نقطه ضعف داریم.

سردار رفیعی با یادآوری تجربه‌های دوران دفاع مقدس گفت: در همان سال‌ها نیز یکی از اصول فرماندهی این بود که توان خود و دشمن را دقیق محاسبه کنیم و هیچ‌گاه واقعیت میدان را خوشبینانه نبینیم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) ادامه داد: دشمن امروز نیز با عملیات روانی و اشراف اطلاعاتی تلاش می‌کند قدرت تصمیم‌گیری ما را تضعیف کند و باید در مقابل او هوشیار بود.

وی تصریح کرد: مسئولیت مدیران در دستگاه‌ها تنها حفظ ساختمان و تجهیزات نیست، بلکه مهم‌تر از آن، حفاظت از اطلاعات و داده‌هاست. هر دستگاه باید سهم خود را در تحقق پدافند غیرعامل بشناسد و در مسیر تقویت تاب‌آوری اداری و اطلاعاتی گام بردارد.

سردار رفیعی در ادامه با اشاره به فرمایشات فرماندهی کل قوا گفت: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند آنچه را ندارید از شما سوال نخواهم کرد، اما آنچه را دارید، از شما سوال خواهم کرد بنابراین باید آنچه در اختیار داریم را با مهارت، دقت و ایمان حفظ کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل یک ضرورت همیشگی است و اگر ایمان، آموزش و باور به مسئولیت در کنار هم قرار گیرد هر نقطه از کشور می‌تواند به مرکز تحول و اقتدار ملی تبدیل شود.