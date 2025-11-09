به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رضایی بعد از ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از قهرمانان ورزشی سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با اشاره به رویکرد سالانه سپاه در تجلیل از قهرمانان بسیجی، بیان کرد: برگزاری این مراسم با هدف پاسداشت افتخارآفرینی ورزشکاران متعهد و تقویت فرهنگ پهلوانی و اخلاق ورزشی در میان جوانان انجام می‌شود.

وی افزود: این برنامه فرصتی برای ارج‌گذاری به ورزشکارانی است که در کنار موفقیت‌های ورزشی، پایبندی خود به ارزش‌های معنوی و انقلابی را ثابت کرده‌اند.

رضایی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر ورزشکاران قزوینی افزود: کمبود زیرساخت‌ها، محدودیت تجهیزات و موانع اداری باعث شده مسیر قهرمانی برای برخی از استعدادهای برجسته استان دشوارتر از گذشته باشد.

وی تأکید کرد: برای حفظ و تداوم افتخارآفرینی این جوانان، دستگاه‌های متولی ورزش باید رویکرد حمایتی فعال‌تری اتخاذ کرده و با تقویت امکانات، فضای لازم برای رشد آنان را فراهم کنند.

مسئول تربیت‌بدنی سپاه استان قزوین در پایان با بیان اینکه توسعه ورزش همگانی و قهرمانی از اولویت‌های جدی سپاه و بسیج است، گفت: بسیج همواره در کنار ورزشکاران اخلاق‌مدار و متعهد ایستاده و تلاش دارد با پشتیبانی مؤثر، مسیر حضور آنان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را تسهیل کند.

وی یادآور شد: اعتلای نام قزوین و ایران در میادین بزرگ، نیازمند همراهی مجموعه‌های مختلف و توجه جدی به ظرفیت‌های ورزشی استان است.