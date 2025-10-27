توجه به اصول پدافند غیرعامل ضامن امنیت پایدار و توسعه هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل، آن را ضامن امنیت پایدار و توسعه همه‌جانبه هرمزگان دانست.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل به عنوان یک راهبرد هوشمندانه، هزینه اثربخش و ضرورت انکارناپذیر در دنیای امروز است، اظهار داشت: هدف اصلی پدافند غیرعامل، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقای تاب آوری و تضمین تداوم ارائه خدمات حیاتی در شرایط بحران است.

نفیسی با اشاره به موقعیت حساس و راهبردی استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ویژه هرمزگان در اقتصاد ملی و امنیت کشور، توجه به پدافند غیرعامل در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یک الزام است. ما موظفیم با ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی از جمله بنادر، پایانه‌های نفتی، شریان‌های ارتباطی و مراکز حساس، مانع از ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی و خدماتی استان شویم.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه پدافند غیرعامل، سرمایه‌گذاری برای آینده و تضمین کننده دستاوردهای توسعه‌ای است و تمامی ادارات و نهادها مکلف اند این مقوله را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند.

