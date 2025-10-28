به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در نشست تخصصی پدافند غیرعامل استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی در امنیت ملی، اظهار کرد: پدافند غیرعامل مفهومی گسترده است که همه شئون جامعه را دربرمی‌گیرد؛ از امنیت و سلامت گرفته تا حوزه‌های اجتماعی، دفاعی و فرهنگی.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به تجربه‌های دوران جنگ تحمیلی افزود: در بسیاری از مقاطع، صرفاً واکنش آگاهانه و حضور معنوی مردم موجب عقب‌نشینی دشمنان شد؛ مردمی که احساس خطر کردند و با آگاهی در صحنه ماندند، ابتکار عمل را از دشمن گرفتند.

آیت‌الله عبادی‌زاده با انتقاد از تمرکز صنایع حیاتی در نقاط محدود کشور گفت: تمرکز پالایشگاه‌ها و صنایع بزرگ در یک منطقه، برخلاف اصول پدافند غیرعامل است و در زمان بحران، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.

وی افزود: در طراحی زیرساخت‌ها از پالایشگاه‌ها گرفته تا جاده‌ها و شهرسازی، باید از ابتدا ملاحظات پدافندی رعایت شود نه پس از وقوع بحران.

عبادی زاده با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در نهادینه‌سازی این فرهنگ تأکید کرد: باید از ابزار هنر، رسانه و آموزش برای تزریق فرهنگ پدافند غیرعامل بهره گرفت؛ لزومی ندارد در فیلم‌ها و سریال‌ها صراحتاً نامی از پدافند غیرعامل برده شود، بلکه می‌توان ارزش‌هایی چون مسئولیت‌پذیری، نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی را در قالب داستان‌ها و دیالوگ‌ها به مردم آموزش داد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با تأکید بر لزوم آموزش عمومی خاطرنشان کرد: تربیت مربیان تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل برای اعزام به مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی می‌تواند این فرهنگ را در جامعه نهادینه کند.

آیت‌الله عبادی‌زاده در پایان گفت: پدافند غیرعامل یک هفته یا مناسبت خاص نیست؛ یک فرهنگ دائمی است که باید در تمام سطوح جامعه، از خانواده تا صنعت و حاکمیت، جاری و مستمر باشد.