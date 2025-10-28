حیدری نژاد: پدافند غیرعامل باید برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست پدافند غیرعامل این شهرستان، با اشاره به رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا در حفظ امنیت کشور، اظهار کرد: برای تداوم امنیت کشور باید پدافند غیرعامل را برای مردم تشریح و تبیین کنیم.

فرماندار شهرستان آستانه اشرفیه با بیان اینکه پدافند غیرعامل در برابر تهدیدها مصونیت ایجاد می‌کند، افزود: هرچقدر بتوانیم مصونیت سازی خودمان را بیشتر کنیم، در مقابل تهدیدها مقاوم‌تر خواهیم بود.

وی با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل باید پیش از وقوع بحران مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: همه ادارات، دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید نقاط آسیب پذیر مجموعه خود را شناسایی کرده و نسبت به مصونیت سازی اقدام کنند.

حیدری نژاد با اشاره به تجربه جنگ دوازده روزه، اوج پدافند غیرعامل را در جریان این جنگ دانست و ادامه داد: امروز وظیفه داریم اصول پدافند غیرعامل را به‌صورت درست و منظم اجرا کنیم و مطالعه کافی در این زمینه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پدافند غیرعامل در منابع طبیعی، شناسایی آفات آینده است که گونه‌های گیاهی را تهدید می‌کند، گفت: حوزه‌های آب، برق، گاز، شهرداری، هلال احمر و سایر نهادها نیز باید تهدیدات را شناسایی کنند.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به ماهیت جنگ اخیر، آن را جنگی ترکیبی دانست که محدود به موشک و پهپاد نبود و افزود: باید تهدیدات شبکه‌های آب، برق و گاز را شناسایی و رفع کنیم تا با خطر نفوذ دشمن مواجه نشویم.

وی با بیان اینکه ادارات زیرمجموعه شهرستان باید در یک بازه زمانی مشخص، ضمن شناسایی آسیب‌ها، برنامه پدافند غیرعامل خود را به فرمانداری اعلام کنند، تصریح کرد: آسیب‌هایی که در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد می‌کند، باید در اولویت باشند تا تهدیدات به فرصت برای کشور تبدیل شوند.

حیدری نژاد از ضرورت آموزش و اطلاع رسانی در حوزه پدافند غیرعامل در مدارس، دانشگاه‌ها، گروه‌های مردمی، بخشداران، دهیاران و شوراها، گفت: مردم باید نسبت به پدافند غیرعامل آگاه شوند و دغدغه داشته باشند، زیرا تا زمانی که فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه نهادینه نشود، موفق نخواهیم شد.

وی با بیان اینکه نیازمند تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل شهرستان هستیم، اظهار کرد: ادارات شهرستان باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه، برنامه پدافند غیرعامل خود را تدوین کنند.