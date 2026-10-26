طنین زنگ پدافند غیرعامل در مدارس دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نواختن زنگ هفته پدافند غیرعامل با هدف ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل صبح دوشنبه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان و فرماندار دامغان همچنین جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به صورت نمادین در دبیرستان شهید آیت‌الله خامنه‌ای دامغان برگزار شد.

در این مراسم که به صورت متمرکز و به نمایندگی از تمام مدارس شهرستان دامغان برگزار شد، خطاب به دانش آموزان درباره اهمیت پدافند غیرعامل و ضرورت ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل در جامعه و به‌ویژه محیط‌های آموزشی، توضیحاتی داده شد.

فرماندار دامغان در این مراسم گفت: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات و تدابیر پیشگیرانه است که با هدف ایجاد و حفظ آمادگی، کاهش آسیب‌پذیری و مدیریت شرایط پیش از وقوع بحران دنبال می‌شود تا در زمان بروز تهدیدها و حوادث، بتوان با کمترین خسارت جانی و مالی از شرایط دشوار عبور کرد.

علیرضا نوچه ناسار با بیان اینکه پدافند غیرعامل به معنای صیانت از جان و مال مردم، زیرساخت‌ها، تأسیسات و امکانات کشور است، افزود: مدیریت صحیح در این حوزه باید پیش از وقوع شرایط بحرانی آغاز شود؛ چراکه پیش‌بینی تهدیدها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و افزایش آمادگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارات و حفظ پایداری خدمات و زیرساخت‌های حیاتی دارد.

وی با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل وظیفه‌ای همگانی است، تصریح کرد: رویکرد امروز پدافند غیرعامل، مردم‌محور است و تحقق اهداف آن بدون آگاهی، مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. ازاین‌رو باید آموزش‌های لازم به خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه ارائه شود تا هر فرد با شناخت وظایف و مسئولیت‌های خود، در زمان بحران آمادگی لازم را داشته باشد.

فرماندار دامغان با تشبیه نقش پدافند غیرعامل به واکسیناسیون در برابر بیماری‌های واگیردار خاطرنشان کرد: همان‌گونه که واکسیناسیون با افزایش ایمنی، بدن را در برابر بیماری‌ها مقاوم می‌کند، پدافند غیرعامل نیز با پیش‌بینی، آموزش و مصون‌سازی، جامعه را در برابر تهدیدهای دشمن و بحران‌های طبیعی مقاوم‌تر می‌سازد.