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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

جزئیات جدید از پرونده پژمان جمشیدی

جزئیات جدید از پرونده پژمان جمشیدی

سخنگوی قوه قضائیه جزئیات جدید از پرونده پژمان جمشیدی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، در خصوص پرونده پژمان جمشیدی با تأکید بر رعایت حدود قانونی و اخلاقی اظهار داشت: قبل از ورود به جزئیات پرونده، لازم است یادآوری کنیم که در نظام جمهوری اسلامی افراد از آزادی بیان و اظهار نظر برخوردارند، اما این آزادی‌ها باید در چارچوب شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود. متأسفانه در مواردی دیده شده که اشتهای جنجال‌آفرینی یا شهرت‌طلبی می‌تواند زمینه نقض حقوق افراد و ورود غیرمجاز به حریم شخصی ایشان را فراهم کند.

جهانگیر ادامه داد: در خصوص پرونده پژمان جمشیدی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی مطرح شده بود. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشت و با تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت منتهی شد. با اعتراض شاکی و وکلای نامبرده، قرار بازداشت موقت لغو شد و ایشان آزاد شدند. در حال حاضر پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی کامل وجود ندارد. ان‌شاءالله پس از قطعیت رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

وی افزود: مهم است که رسانه‌ها و افکار عمومی در انتشار اخبار قضائی دقت کنند و بین وضعیت مظنون، متهم و مجرم تفاوت قائل شوند تا حقوق شهروندان رعایت شود و از ایجاد جنجال‌های غیرضروری جلوگیری شود.

کد مطلب 6637204
مهسا حيدری توچائی

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