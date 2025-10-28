جزئیات جدید از پرونده پژمان جمشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، در خصوص پرونده پژمان جمشیدی با تأکید بر رعایت حدود قانونی و اخلاقی اظهار داشت: قبل از ورود به جزئیات پرونده، لازم است یادآوری کنیم که در نظام جمهوری اسلامی افراد از آزادی بیان و اظهار نظر برخوردارند، اما این آزادی‌ها باید در چارچوب شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود. متأسفانه در مواردی دیده شده که اشتهای جنجال‌آفرینی یا شهرت‌طلبی می‌تواند زمینه نقض حقوق افراد و ورود غیرمجاز به حریم شخصی ایشان را فراهم کند.

جهانگیر ادامه داد: در خصوص پرونده پژمان جمشیدی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی مطرح شده بود. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشت و با تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت منتهی شد. با اعتراض شاکی و وکلای نامبرده، قرار بازداشت موقت لغو شد و ایشان آزاد شدند. در حال حاضر پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی کامل وجود ندارد. ان‌شاءالله پس از قطعیت رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

وی افزود: مهم است که رسانه‌ها و افکار عمومی در انتشار اخبار قضائی دقت کنند و بین وضعیت مظنون، متهم و مجرم تفاوت قائل شوند تا حقوق شهروندان رعایت شود و از ایجاد جنجال‌های غیرضروری جلوگیری شود.