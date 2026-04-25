  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

تعیین وقت دومین جلسه دادگاه کیفری پرونده پژمان جمشیدی

وکیل مدافع پژمان جمشیدی گفت: پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر مطرح سینما و فوتبالیست سابق، برای دومین جلسه دادگاه کیفری تعیین وقت شد.

کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده موکلم برای دومین جلسه دادگاه تعیین وقت شده و این جلسه در ماه جاری برگزار خواهد شد. وقت قبلی به دلیل همزمانی با شروع جنگ به تعویق افتاد.

وی افزود: ما بر بی‌گناهی موکل خود اصرار داریم و از او دفاع خواهیم کرد، اما در نهایت تصمیم‌گیری نهایی با مرجع قضایی است.

گفتنی است نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پژمان جمشیدی ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

پیش‌تر، قوه قضائیه در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ خبر بازداشت پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و فوتبالیست سابق و انتقال وی به زندان قزلحصار را منتشر کرد. دلیل بازداشت جمشیدی، شکایت یک زن جوان به اتهام تجاوز به عنف اعلام شده بود.

کد مطلب 6810635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها