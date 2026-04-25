تعیین وقت دومین جلسه دادگاه کیفری پرونده پژمان جمشیدی

کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده موکلم برای دومین جلسه دادگاه تعیین وقت شده و این جلسه در ماه جاری برگزار خواهد شد. وقت قبلی به دلیل همزمانی با شروع جنگ به تعویق افتاد.

وی افزود: ما بر بی‌گناهی موکل خود اصرار داریم و از او دفاع خواهیم کرد، اما در نهایت تصمیم‌گیری نهایی با مرجع قضایی است.

گفتنی است نخستین جلسه رسیدگی به پرونده پژمان جمشیدی ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

پیش‌تر، قوه قضائیه در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ خبر بازداشت پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و فوتبالیست سابق و انتقال وی به زندان قزلحصار را منتشر کرد. دلیل بازداشت جمشیدی، شکایت یک زن جوان به اتهام تجاوز به عنف اعلام شده بود.