۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی اعلام شد

وکیل مدافع پژمان جمشیدی گفت: به علت نبود دلیل تازه در پرونده، دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت پژمان جمشیدی را فک و رأی اولیه را نقض کرد.

کامبیز برجاس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت: گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده مربوط به روزهای آغازین طرح شکایت است و پس از آن هیچ‌یک از طرفین دوباره به پزشکی قانونی ارجاع نشده‌اند؛ بنابراین اطلاعات پزشکی موجود همان داده‌های اولیه پرونده است و هیچ سند جدیدی به آن اضافه نشده است.

وی با بیان اینکه رأی صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مؤید اظهارات دفاعی وکیل و تیم حقوقی پرونده است، افزود: اگر در گواهی پزشکی قانونی یا سایر مستندات پرونده، دلیلی مبنی بر وقوع اتهامات ادعایی وجود داشت، دادگاه تجدیدنظر هرگز رأی بدوی را نقض نمی‌کرد. اما دادگاه با اشراف کامل بر سوابق و نظریات پزشکی قانونی، رأی اولیه را نقض و قرار بازداشت را نیز فک کرد.

برجاس تصریح کرد: پرونده یک مجموعه ادله ثابت دارد که تغییری در آن ایجاد نشده است. این‌طور نیست که یک طرف ادعایی مطرح کند و طرف دیگر چیزی متفاوت بگوید؛ در نهایت داور اصلی، یعنی دادگاه تجدیدنظر، با بررسی همان مدارک تعیین کرد که ادعاها درست است یا خیر.

این وکیل دادگستری با اشاره به استدلال مهم مندرج در متن رأی تجدیدنظر اظهار داشت: دادگاه تجدیدنظر در بخش صریحی از دادنامه اعلام کرده است که هیچ دلیل جدیدی که بتواند ادامه بازداشت آقای جمشیدی را توجیه کند در پرونده حادث نشده است. بنابراین، دادگاه وفق قانون، مکلف به فک قرار بازداشت و نقض رأی بدوی بوده است.

برجاس در پایان تأکید کرد: قطعیت دادنامه تجدیدنظر و استناد قانونی آن، پاسخ تمام ادعاهای بی‌پایه است و نشان می‌دهد ادله پرونده از ابتدا حکایت دیگری داشته است.

گفتنی است؛ در ۲۹ مهرماه گزارش بازداشت یک «بازیگر مشهور» منتشر شد و ساعاتی بعد نام پژمان جمشیدی به‌عنوان فرد مورد شکایت مطرح شد. پرونده با شکایت یک زن تشکیل و جمشیدی ابتدا بازداشت و سپس با وثیقه آزاد شد.

    • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      39 53
      پاسخ
      این آقا اگر جرمی مرتکب نشده چرا سه وکیل مدافع بطور همزمان برای دفاع از اتهام وارد شده انتخاب نموده است؟ آنرا که حساب پاک است از محاکمه چه باک است.
      • IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        32 5
        حقوق بلد باشی بد نیست
      • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        38 6
        بدون وکیل اگر بی گناه هم باشی میری بالای دار
      • حاجی جم IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        43 8
        وقتی اتهام سنگین باشد ، متهم ناچار است از تمام ظرفیت های قانونی برای دفاع از حیثیت و جان خود بکار گیرد، ضمنأ هرگاه شاکی محکوم شود ، متهم می تواند بخش زیادی از هزینه وکالت را از شاکی بگیرد، ضمنأ شکواییه ای برای اعاده حیثیت و آبرو شرف تقدیم دادگاه نموده و حسب سن ، موقعیت اجتماعی و ... شاکی را محکوم به پرداخت مبلغ هنگفتی نماید.
      • IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        2 2
        اگه چنین جرمی ثابت بشه حکمش اعدامه حالا به نظر خودت نباید چند تا وکیل بگیره بنظرت
    • رضیه شیخ عطار IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      32 16
      پاسخ
      هر وقت مورد تهمت به این سنگینی قرار گرفتی و ۱۰تا وکیل نگرفتی بیا خودت رو الگو کن و به تلاش یک متهم برای اثبات بی گناهیش تهمت بزن.
      • رها IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        1 0
        درود به شرفت
    • ایرانی IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      15 2
      پاسخ
      همون ابتدا مشخص بود قضیه یا اخاذیه یا حاشیه سازی برا پژمان و به هر حال پژمان‌بی گناهیش ثابت شد اما بعید میدونم شرایطش دیگه عادی بشه
    • محمد IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      7 0
      پاسخ
      ما که متوجه نشدیم چی شد!!!!
    • US ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      6 1
      پاسخ
      بااحترام به همه دخترحانم های باشرف.باید بگم واقعا باید از ماجراها وحوادث اینجوری که خانمی در صدد گرفتن باج ازآقایون هست ترسید.یک دوره ای بود مردها پی خانم ها میرفتن اما زمونه برعکس شده خانما پی مردها میرن.انگیزه پول و باج و غیره خیلی باب شده... بازم تاکید میکنم درود به شرف دختران پاکدامن
    • رها IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      بالا خره مانفهمیدم پژمان مقصر بیگناه
    • رها IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بالا خره مانفهمیدم پژمان مقصر بیگناه تکلیف مردمو روشن کنید
    • Z.gh IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به نظر من مقصر دختره که رفته برای بستن قرارداد خونش یه روز دیگه میرفت .دوما آقای جمشیدی که کارگردان نیست که قرارداد ببنده پس معلومه دروغ بوده و میخواستن برای بنده خدا حرف درست کنن آخه بازیگران مشهور هم دشمن دارن

