به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز خود با رسانهها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره پرونده شبنم نعمتزاده اظهار کرد: حکم جلب وی صادر شده اما به دلیل متواری بودن، اجرا نشده است.
وی ادامه داد: وثیقه نعمتزاده در مرحله ضبط قرار دارد و یکی از اموال تعیین شده به عنوان وثیقه هنوز فروخته نشده است.
جهانگیر تاکید کرد: این ملک که به نام وی بوده، اکنون متعلق به پدرشان است و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه به مزایده گذاشته خواهد شد.
وی در پایان گفت: نتیجه مزایده پس از برگزاری، اطلاعرسانی خواهد شد.
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