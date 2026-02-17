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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده

آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده

سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره پرونده شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: حکم جلب وی صادر شده اما به دلیل متواری بودن، اجرا نشده است.

وی ادامه داد: وثیقه نعمت‌زاده در مرحله ضبط قرار دارد و یکی از اموال تعیین شده به عنوان وثیقه هنوز فروخته نشده است.

جهانگیر تاکید کرد: این ملک که به نام وی بوده، اکنون متعلق به پدرشان است و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی در پایان گفت: نتیجه مزایده پس از برگزاری، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6751578

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۸
      3 0
      پاسخ
      واقعا زحمت می کشید!!!

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