به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز خود با رسانه‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره پرونده شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: حکم جلب وی صادر شده اما به دلیل متواری بودن، اجرا نشده است.

وی ادامه داد: وثیقه نعمت‌زاده در مرحله ضبط قرار دارد و یکی از اموال تعیین شده به عنوان وثیقه هنوز فروخته نشده است.

جهانگیر تاکید کرد: این ملک که به نام وی بوده، اکنون متعلق به پدرشان است و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی در پایان گفت: نتیجه مزایده پس از برگزاری، اطلاع‌رسانی خواهد شد.