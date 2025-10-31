به گزارش خبرنگار مهر، طرح «پارک حاشیه‌ای هوشمند» در شهرها با هدف ساماندهی فضای توقف خودروها در حاشیه معابر شهری، ارتقا عدالت در دسترسی به جای پارک، جلوگیری از پارک‌های مزاحم در مسیر تردد، و افزایش کارایی حمل‌ونقل درون شهری تعریف شده است. به عبارت دیگر، این طرح می‌کوشد تا با بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال و الکترونیکی، امکان مدیریت زمان توقف، اخذ عوارض به‌صورت مکانیزه، و حذف واسطه‌های سنتی (مانند پارکبان‌های دستی) را فراهم کند. «پارک حاشیه‌ای هوشمند» اساساً برای آن است که فضای محدود توقف خودرو در خیابان‌ها به انحصار عده‌ای خاص در نیاید، بلکه فرصت یکسان برای همه شهروندان فراهم شود.

اجرای پایلوت در منطقه ۲ تهران و سپس گسترش آن به مناطق دیگر، نشانگر اراده برای تحول در شیوه مدیریت پارک حاشیه‌ای در پایتخت است.

اجرای طرح «پارک حاشیه‌ای هوشمند» در مناطق مختلف تهران در حال گسترش است

آرش رسا ایزدی، معاون بهره‌برداری از سیستم‌ها و محدوده‌های ترافیکی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به روند اجرای طرح «پارک حاشیه‌ای هوشمند» در سطح شهر تهران اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر در منطقه ۵ تهران به‌طور فعال در حال اجراست و عملیات پلاک‌خوانی خودروها به‌صورت هوشمند انجام می‌شود. پس از ثبت پلاک، اطلاعات در سامانه شهرزاد پردازش شده و عوارض توقف به‌صورت دقیق محاسبه می‌شود. همچنین پیامک اطلاع‌رسانی برای مالکان خودرو ارسال می‌گردد تا از میزان عوارض و زمان توقف خود مطلع شوند.

وی افزود: در حال حاضر طرح پارک حاشیه‌ای هوشمند در دو منطقه ۵ و ۲۲ شهر تهران به‌طور کامل پیاده‌سازی شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است. علاوه بر این، در مناطق ۱ و ۴ نیز مراحل آماده‌سازی و نصب تجهیزات به پایان رسیده و این طرح در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

رسا ایزدی با بیان اینکه توسعه طرح در سایر مناطق شهر نیز در دستور کار سازمان حمل‌ونقل و ترافیک قرار دارد، خاطرنشان کرد: برای دیگر مناطق شهر تهران نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال تعداد مناطق تحت پوشش این طرح افزایش یابد. در حال حاضر، چهار منطقه درگیر اجرای این پروژه هستند که از میان آن‌ها، دو منطقه به بهره‌برداری کامل رسیده و دو منطقه دیگر نیز به‌زودی به مرحله اجرا خواهند رسید.

معاون بهره‌برداری از سیستم‌ها و محدوده‌های ترافیکی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای طرح پارک حاشیه‌ای هوشمند، ایجاد نظم در توقف خودروها، کاهش ترافیک ناشی از جست‌وجوی جای پارک و تسهیل در پرداخت عوارض برای شهروندان است. این طرح گامی مهم در مسیر هوشمندسازی مدیریت ترافیک شهری محسوب می‌شود و تلاش داریم تا با توسعه آن در سراسر تهران، نظام پارک حاشیه‌ای را به‌صورت یکپارچه و الکترونیکی ساماندهی کنیم.

در نتیجه، طرح «پارک حاشیه‌ای هوشمند» از یک سو مبتنی بر بهره‌گیری از فناوری در مدیریت شهری است و از سوی دیگر، در صدد است تا ضمن تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها، نظم شهری، کاهش ترافیک ناشی از جست‌وجوی جای پارک، و حفظ حقوق شهروندان را تحقق ببخشد.