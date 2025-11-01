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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

تاکید شهرداری تهران بر اهمیت تغذیه طبیعی و مقابله با تراریخته‌ها

تاکید شهرداری تهران بر اهمیت تغذیه طبیعی و مقابله با تراریخته‌ها

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران، در چهاردهمین جشنواره ارگانیک گفت: تغذیه طبیعی نه تنها سلامت انسان را تضمین می‌کند، بلکه نقش کلیدی در حفاظت از محیط زیست دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصابر باغخانی پور، مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران در چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه ارگانیک در جمع تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متولیان مواد غذایی ارگانیک در بوستان گفتگو به بررسی ابعاد مهم تغذیه طبیعی، و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست پرداخت و گفت: تراریخته مناسب جامعه با اصالت ایرانی نیست و باید سال‌ها با واردکنندگان این موضوع بحث‌های فنی و عمیق داشته باشیم.

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران افزود: رابطه ارگانیک و محیط زیست کاملاً مشخص است بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است و تا مدت‌ها به صورت مخفی در طبیعت باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: تغییرات ژنتیکی به وجود آمده در محصولات تراریخته باعث آسیب وارده به برخی از ارگانیسم‌ها مانند آفات و حشرات در اکوسیستم طبیعی شده و از تنوع زیستی آنها می کاهد. با توجه به شواهد علمی و تجربی، روشن است که تغذیه طبیعی نه‌تنها برای سلامت جسم و روان انسان مفید است بلکه نقش کلیدی در حفاظت از محیط زیست دارد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار عنوان کرد: اساساً هزینه کردن در حوزه ارگانیک هزینه نیست، سلامت جامعه را در آینده تضمین می‌کنند و این یک اتفاق مهم در حوزه سیاستگذاری است، به همین منظور، سعی ما بر این است که با همکاری و مشارکت سازمان میادین میوه و تره بار و همچنین فروشگاه شهروند، لاین مخصوص مواد غذایی ارگانیک در این دو مراکز فروش، برای شهروندان ایجاد شود تا دسترسی به مواد غذایی ارگانیک آسان‌تر و در معرض دید باشد.

چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه ارگانیک کشور تا ۱۵ آبان از ساعت ۱۰ صبح الی ۲۰ جهت معرفی و فروش مواد غذایی ارگانیک، در بوستان گفتگو دایر خواهد بود.

کد مطلب 6640945
مهسا حيدری توچائی

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