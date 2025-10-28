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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

کشف ۱۴۵ تن برنج و نیم تن چای احتکارشده در جنوب تهران

کشف ۱۴۵ تن برنج و نیم تن چای احتکارشده در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۱۴۵ تن برنج و نیم تن چای احتکارشده در جنوب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه مقابله با جرایم اقتصادی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد و در این راستا طرح های مختلفی در حال اجرا و انجام است، بیان داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا موفق شدند در بازدید از یک باب انبار ۱۴۵ تن برنج و حدود نیم تن چای در منطقه ای در جنوب تهران کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در بازدیدها نماینده وزارت صمت، اداره کل تعزیرات و جهاد کشاورزی حضور دارند، گفت: در این راستا متهم اصلی شناسایی و دستگیر و به پرداخت جریمه ۶.۸ میلیارد تومانی محکوم شد.

سردار رحیمی با تاکید براینکه افراد فرصت طلب برای کسب سودهای باد آورده و ایجاد چالش در اقتصاد کشور است اقدام به احتکار کالای اساسی می کنند که این اقدام شرمانه از جنبه اخلاقی و قانونی غیر قابل قبول و جرم است، بیان داشت: هموطنان گرامی برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه تر با جرایم ومفاسد اقتصادی می توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی چون احتکار و … را با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 6637382
مهسا حيدری توچائی

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