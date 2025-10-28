کشف ۵۵ میلیارد ریال طلای قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم حاجی حسینلو، فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور اظهار کرد: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید مقابله با قاچاقچیان، کارکنان ترمینال‌های خارجی فرودگاه حضرت امام (ره) هنگام بازدید بار احدی از مسافران در رابطه با حمل طلای قاچاق به چمدان وی مشکوک شدند.

این مقام انتظامی افزود: مأموران هوشیار و تیزبین پلیس در بازرسی از محتویات چمدان مذکور ۲۷ قطعه سکه تمام، یک قطعه شمش ۱۶ گرمی، یک قطعه دو و نیم گرمی سکه پهلوی، که در کف چمدان به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و با بررسی دقیق‌تر کارشناسان ارزش سکه‌های مکشوفه را بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور با اشاره به اینکه پرونده تکمیل و تحویل مراجع قضائی شد، بیان داشت: قاچاقچیان طلا و ارز با برهم زدن نظم اقتصادی کشور، امنیت مالی و استقلال ملی را هدف می‌گیرند و بی تردید با قاطعیت قانونی و اراده پلیس در مقابل این قانون‌شکنی ایستاده‌ایم و همچنین مقابله با قاچاق کالا نیز یکی از اولویت‌های اصلی مأموریتی پلیس فرودگاه‌های کشور است.