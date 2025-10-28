  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

دپو بالغ بر دو هزار قلم انواع لوازم خانگی قاچاق در هرمزگان

دپو بالغ بر دو هزار قلم انواع لوازم خانگی قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان گفت:با تلاش مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس در بازرسی از یک انبار بالغ به دو هزار قلم انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در سطح بازار یک انبار و محل دپو کالای قاچاق را شناسایی و موضوع را دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی روز گذشته با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر تعداد هزار و۹۷۰ قلم انواع لوازم خانگی قاچاق شامل، قهوه ساز، سرخ کن، چرخ گوشت، چای ساز و آبمیوه گیر قاچاق کشف کردند.

سردار جاویدان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده از این انبار را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: کالاهای قاچاق کشف شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به سازمان اموال تملیکی استان انتقال داده شد.

کد مطلب 6637338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها