دپو بالغ بر دو هزار قلم انواع لوازم خانگی قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در سطح بازار یک انبار و محل دپو کالای قاچاق را شناسایی و موضوع را دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مقام قضائی روز گذشته با تشکیل تیمی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر تعداد هزار و۹۷۰ قلم انواع لوازم خانگی قاچاق شامل، قهوه ساز، سرخ کن، چرخ گوشت، چای ساز و آبمیوه گیر قاچاق کشف کردند.

سردار جاویدان ارزش مالی این محموله قاچاق کشف شده از این انبار را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: کالاهای قاچاق کشف شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به سازمان اموال تملیکی استان انتقال داده شد.