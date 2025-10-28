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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

کشف احتکار لوازم یدکی در سمنان و مهدیشهر؛ ۲ متهم دستگیر شدند

کشف احتکار لوازم یدکی در سمنان و مهدیشهر؛ ۲ متهم دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف احتکار انبار لوازم یدکی در سمنان و مهدیشهر خبر داد و گفت: دو متهم اقتصادی در این راستا دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه واحدهای صنفی حتماً باید در سامانه جامع انبارها کالای خود را ثبت کنند، ابراز داشت: در صورت عدم مبادرت به این کار کالای مذکور قاچاق محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برای پیشگیری از چالش‌های اقتصادی و مشکلاتی مانند قاچاق کالا و احتکار نظارت دقیق بر انبارها و جریان کالاها در دستور کار است، افزود: این پایش و بازرسی با مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهادها در استان سمنان انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در پی اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی حاکی از وجود انبار لوازم یدکی موضوع در دستور کار قرار گرفت، ابراز داشت: در اجرای کشت مشترک با کارکنان اداره صمت از این انبارها بازدیدهای لازم انجام شد.

حسینی با بیان اینکه این انبارهای حاوی قاچاق لوازم یدکی در سمنان و مهدی‌شهر بود، تصریح کرد: مقدار چهار هزار و ۱۵۳ قلم انواع لوازم یدکی ایرانی و خارجی از این انبارها کشف و ضبط شد.

وی از دستگیری دو متهم اقتصادی در این پرونده خبر داد و افزود: ارزش این کالاها ۳۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود که پرونده آنها به مراجع قضائی معرفی شده است.

کد مطلب 6637128

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