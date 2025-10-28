به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده، ظهر سه شنبه در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد بر ضرورت هماهنگی و انسجام بین دستگاهی برای توسعه پایدار شهرستان تأکید کرد و افزود: توسعه خوسف در گرو همکاری دستگاه‌ها و مشارکت مردمی

فرماندار خوسف با بیان اینکه موازی‌کاری مانع جدی در مسیر توسعه است، اظهار کرد: تمرکز و همگرایی در برنامه‌ریزی و اجرا، رمز موفقیت در ارائه خدمات اثربخش به مردم است.

قلی‌زاده با اشاره به تشکیل ستاد توسعه شهرستان، گفت: این ستاد بستری برای تعامل سازنده بین تمامی نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم کرده است.

وی نقش سمن‌ها را در توسعه شهرستان حیاتی خواند و تأکید کرد: توانمندی و ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد فراتر از توان اجرایی دولت است و واگذاری امور به آن‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌ها، اثربخشی بیشتری دارد.

در این نشست، نمایندگان سمن‌های خوسف به بیان عملکرد، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند و خواستار تأسیس «خانه سمن» در شهرستان شدند.