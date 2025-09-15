به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلیزاده پیش از ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خوسف اظهار داشت: این حق دانشآموزان خوسف است که از آموزشهای ویژه و امکانات مناسب بهرهمند شوند، همانگونه که در سایر شهرستانها چنین مدارسی فعال هستند.
مرتضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی هم در این مراسم از اجرای ۱۰۲ پروژه عمرانی در سطح استان خبر داد و بیان کرد: ۵۸ پروژه تا اول مهر به چرخه آموزش اضافه خواهد شد.
وی بیان کرد: دو زمین چمن مصنوعی در شهرستان خوسف برای بهرهبرداری آماده است.
مرتضوی از برگزاری دوره رایگان پیشدبستانی برای دانشآموزان محروم در تابستان خبر داد و افزود: پس از ۱۰ سال وقفه، عمره دانشآموزی مجدداً راهاندازی شده و دانشآموزان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.
گفتنی است نماینده مجلس و مدیرکل آموزش و پرورش استان قول پیگیری ویژه برای راهاندازی مدرسه نمونه یا تیزهوشان را دادند.
