به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی زاده صبح سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌های گروهی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان خوسف، بیان کرد: خوسف تنها یک شهرستان نیست بلکه بخشی از دل ایران است که باید دیده شود و بدرخشد.

وی بیان کرد: ویژگی‌های منحصربه‌فرد منطقه اعم سنگ‌های قیمتی دل کویر، آب‌گرم لوت، آب گرم ترش شهرستانک، اقامتگاه‌های بوم‌گردی سنتی، کوچه‌های قدیمی، تا محصولات بومی چون عناب شیرین، گل نرگس خوش‌عطر، پنبه مله و سفالگری اصیلی نسل‌به‌نسل منتقل شده‌اند.

قلی‌زاده همچنین ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و برنامه‌های شهرستان در قالب رویداد ملی «ایران‌جان» پرداخت و گفت: «ایران‌جان» فرصتی برای درخشش خوسف در نگاه ملی است.

فرماندار خوسف از تهیه بیش از ۱۲ سوژه متنوع از جاذبه‌های خوسف در قالب مستند، تیزر و گزارش خبر داد و افزود: این گام‌ها پنجره‌ای تازه برای نشان دادن چهره واقعی این دیار به مردم سراسر ایران گشوده است.