به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلیزاده صبح شنبه در گفتگو با رسانهها اظهار کرد: خوسف به عنوان سومین شهرستان وسیع خراسان جنوبی، اگرچه از نظر شاخص جمعیتی سهم کمتری از اعتبارات دریافت میکند، اما با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود توانسته گامهای مؤثری در مسیر توسعه، اشتغالزایی و جذب سرمایهگذاری بردارد.
وی افزود: وجود بیش از ۵۰ واحد معدنی فعال و پنج معدن طلا، خوسف را به یکی از قطبهای معدنی استان تبدیل کرده و فرصت مناسبی برای توسعه صنایع معدنی و جلوگیری از خامفروشی فراهم آورده است.
فرماندار خوسف ادامه داد: این شهرستان در کنار ظرفیتهای معدنی، در حوزه انرژی خورشیدی نیز به جایگاه قابل توجهی رسیده و هماکنون ۱۲۸ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۷.۲ مگاوات در شهرستان فعال است و طرحهای بزرگمقیاس دیگری نیز در حال اجراست.
قلیزاده با اشاره به جایگاه شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف گفت: این شهرک به عنوان بزرگترین ناحیه صنعتی خراسان جنوبی، طی سالهای اخیر بیشترین میزان سرمایهگذاری خارجی استان را جذب کرده و به یکی از پیشرانهای صنعتی و اشتغال شرق کشور تبدیل شده است.
فرماندار خوسف همچنین از ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان یاد کرد و گفت: زرشک، زعفران، عناب، پنبه رنگی مله، گل نرگس، بافت تاریخی خوسف، کویر جهانی لوت و جاذبههای طبیعی، سرمایههای ارزشمندی هستند که توسعه آنها در برنامههای شهرستان دنبال میشود.
وی انتقال پساب فاضلاب شهر بیرجند به خوسف را یکی از طرحهای مهم آیندهساز شهرستان دانست و افزود: اجرای این پروژه میتواند نیاز آبی صنایع و معادن را تأمین کرده و بستر توسعه پایدار سرمایهگذاری را فراهم کند.
قلیزاده با اشاره به طرح دوباندهسازی محور خوسف-ماژان نیز گفت: این پروژه با مشارکت ظرفیتهای بخش معدن در حال پیگیری است و نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل حملونقل مواد معدنی و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.
به گفته وی، خوسف امروز با تکیه بر داشتههای طبیعی و اقتصادی خود، از یک شهرستان دارای ظرفیت به مقصدی برای سرمایهگذاری در حوزه معدن، صنعت و انرژیهای پاک در شرق کشور تبدیل شده است.
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