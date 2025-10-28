به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم سینمایی «تنهاتر از من» به کارگردانی سیامک خواجه وند و نویسندگی کیانوش اسلامی با پژوهشی از فرید ولی زاده در پنجمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مصری - آمریکایی EAFF در شهر نیویورک به نمایش در می‌آید.

جشنواره فیلم مصری-آمریکایی EAFF با هدف اصلی پیوند علم با هنر، از طریق انتخاب چهره‌های برجسته علمی از سراسر جهان که به بشریت خدمت کرده‌اند، تأسیس شد. این جشنواره از ۳۱ اکتبر تا دوم نوامبر (۹ تا ۱۱ آبان) در Leon M Goldstain performing art center به ریاست علی بدرخان سینماگر مصری برگزار می‌شود.

همچنین این فیلم به طور همزمان در ۲ جشنواره دیگر در بخش مسابقه دهمین دوره جشنواره Filmmaker Sessions (Volume ۱۰) و پانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینمای عدم خشونت (FICNOVA) در اسپانیا به رقابت می پردازد.

قصه فیلم راجع به دکتر پژمان است که هنوز چند ساعت از ازدواجش نگذشته ناخواسته در اثر حادثه‌ای به ویروس HIV آلوده شده است ...

در این فیلم فرید ولی‌زاده، فریبا نادری، الیزابت امینی، شیما جبرائیلی‌پور، مهرداد فلاحتگر، سوگل خالقی، سهیل تاکی، علیرضا فراهانی، سونیا اسپهرم و مهدی امینی‌خواه ایفاگر نقش‌های اصلی هستند.

تیتراژ پایانی «تنهاتر از من» با صدای فرزاد فرزین به نام «پنجره» خوانده شده است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود اکبری‌پرست، مدیر صدابردار: محمد قمی، تدوین محمد علی حیدری، صداگذاری: حسین وفایی، موسیقی: نیما نور محمدی، شروین شهبازی، محصول موسسه سینمایی فوژان فیلم، مشاور رسانه ای: سعید گلزار.