«اُرُسی» در بخش مسابقه جشنواره هوف آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «اُرُسی» به کارگردانی محمد هرمزی، محصول مشترک ایران و اسپانیا، در اولین نمایش جهانی خود، به بخش مسابقه پنجاه و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم هوف در کشور آلمان راه پیدا کرد.
جشنواره فیلم هوف Hof در سال ۱۹۶۷ تأسیس شد. این رویداد بینالمللی معتبر سینمایی، از نظر کشف استعدادهای جوان، یک جشنواره مهم فیلم در دنیای آلمانی زبانها محسوب میشود. فیلمسازانی نظیر جیم جارموش، وین وندرس، ورنر هرتسوگ و تام تیکور از نامهایی هستند که نخستین حضور بینالمللی خود را در این جشنواره تجربه کردهاند.
پنجاه و نهمین دوره این جشنواره از ۲۱ تا ۲۶ اکتبر مصادف با ۲۹ مهر تا ۴ آبان در آلمان برگزار میشود.
آرزو تاجنیا، حسن عسگری، حامد برغانی، مریم شاه ولی، علیرضا رحیمزاده، الهام مختاری، گرشا میرزایی، دلاور خسرونیا، جلیل رفیعی و اکبر محمدی، در این فیلم کوتاه ایفای نقش کردهاند و پخش بینالملل اثر بر عهده نگار فیلم است.
عوامل فیلم کوتاه «اُرُسی» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: محمد هرمزی، تهیهکننده: لورا سوارز گرانده، میثم جهانی و محمد هرمزی، محصول مشترک ایران و اسپانیا، مجری طرح: امیر زارعی، مدیر فیلمبرداری: علی حسین زاده، تدوین: شیدا گرجی، صدابردار: سامان شهامت، طراحی و ترکیب صدا: گیسو آزاد روش، اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده، طراح صحنه: فاطیما نوفلی، طراح لباس: محمد هرمزی، طراح گریم: مهرناز محوی، دستیار کارگردان: رامین پورعبداله، منشی صحنه: مهناز درودی، مدیر تولید: علی کشاورز، مدیر تدارکات: سعید واحدی، عکاس: پوریا نوری، طراح لوگو: علی زین داباشی، طراح پوستر: فرید نوایی، مترجم: سپیده خلیلی، زیرنویس رضا تاریوردی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
