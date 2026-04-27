به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آینه شیطان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرید ولی‌زاده در نخستین حضور بین‌المللی خود موفق شده است به بخش رقابتی پنجمین دوره جشنواره «Vespertilio Awards» ایتالیا راه پیدا کرد.

این جشنواره که به عنوان نخستین رویداد کاملاً تخصصی سینمای وحشت در ایتالیا شناخته می‌شود، هر ساله در شهر رم و در سالن‌های معتبری مانند Teatro Marconi و Teatro Mongiovino برگزار می‌شود. پنجمین دوره این رویداد ۲۳ می ۲۰۲۶ (۳ خرداد ۱۴۰۵) در رم - با اهدای جوایز برگزار خواهد شد.

«آینه شیطان» که در ژانر ترس و وحشت تولید شده است، داستانی بومی با المان‌های معمایی دارد. روایت وسوسه‌های شیطانی در یک ویلای مجلل در لواسان، نقطه عطف این فیلم است که تلاش دارد گونه‌های جدیدی از وحشت روانشناختی را به تصویر بکشد.

فرید ولی‌زاده، سحر واثقی، غزال نظر، مرتضی ضرابی، زهرا السادات رضوی، گل‌ناز عباسی، علی یعقوبی، علیرضا شکیبا و محسن صادقی‌نسب در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلمبرداری این اثر در مناطق لواسان، کردان و جنوب تهران انجام شده است و به‌زودی اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد کرد. فرید ولی‌زاده علاوه بر بازی در این فیلم، پیش تر در مقام کارگردان و تهیه کننده، فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» را سال ۱۴۰۱ اکران کرده بود.

این فیلم محصول موسسه سینمایی فوژان فیلم است.

برخی از عوامل فیلم «آینه شیطان» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین قلی پور، تدوین: منوچهر صانعی، ویژوال افکت، طراحی و ساخت تیتراژ: محمد مهدی توسلی، صداگذاری و ترکییب صدا: رضا غرابی طهرانی، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، صدابردار: مسعود حمیدیان، آهنگساز: علی گرگین، اصلاح رنگ: سامان مجد وفایی، مدیر تولید: سعید حسینی، برنامه ریز: علی یعقوبی، گریم: ویدا حیدری، عکاس: نیلوفر اسدی، جانشین و دستیار تهیه کننده: تبسم نعمتی، مجری طرح: موسسه فوژان فیلم، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: فرید ولی زاده، بر اساس طرحی از کیانوش اسلامی، مشاور رسانه‌ای: سعید گلزار.