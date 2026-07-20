حضور «آینه شیطان» در یک جشنواره آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «آینه شیطان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرید ولی‌زاده، به بخش نیمه‌نهایی چهل و چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «فلیکرز، رود آیلند» (Flickers' International Film Festival) در آمریکا راه یافته است.

جشنواره بین‌المللی فیلم «فلیکرز، رود آیلند» که فعالیت خود را از سال ۱۹۸۱ آغاز کرده است، یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم در آمریکا به شمار می‌رود و با حمایت آکادمی علوم و هنرهای سینمایی (اسکار) و آکادمی فیلم بریتانیا (بفتا) برگزار می‌شود.

«آینه شیطان» از میان بیش از ۷۰۰۰ اثر ارسالی از ۱۲۰ کشور، به جمع نیمه‌نهایی‌های این دوره راه یافته است؛ دستاوردی که گامی بلند برای معرفی سینمای ژانر وحشت ایران در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.

این جشنواره همه‌ساله از ۴ تا ۹ آگوست (۱۳ تا ۱۸ مرداد) در شهر پراویدنس، ایالت رودآیلند برگزار می‌شود.

فیلم «آینه شیطان» روایتی بومی با المان‌های معمایی دارد و داستان وسوسه‌های شیطانی را در یک ویلای مجلل در لواسان روایت می‌کند. این اثر تلاش دارد گونه‌های تازه‌ای از وحشت روان‌شناختی را به تصویر بکشد.

فرید ولی‌زاده، سحر واثقی، غزال نظر، مرتضی ضرابی، زهرا السادات رضوی، گل‌ناز عباسی، علی یعقوبی، علیرضا شکیبا و محسن صادقی‌نسب بازیگران این فیلم هستند.

فرید ولی‌زاده افزون بر بازی در این فیلم، پیش‌تر نیز در مقام کارگردان و تهیه‌کننده، فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» را در سال ۱۴۰۱ روی پرده داشته است.

این فیلم که محصول موسسه سینمایی فوژان فیلم است و پخش بین‌المللی آن نیز بر عهده همین مؤسسه است، پیش‌تر در نخستین حضور بین‌المللی خود موفق شده بود به بخش رقابتی جشنواره وسپـِرتـیلیو (Vespertilio Awards) در رم راه یابد؛ رویدادی که به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین جشنواره اختصاصی سینمای ژانر و وحشت در ایتالیا شناخته می‌شود.

برخی از عوامل فیلم «آینه شیطان» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین قلی‌پور، تدوین: منوچهر صانعی، ویژوال افکت، طراحی و ساخت تیتراژ: محمد مهدی توسلی، صداگذاری و ترکیب صدا: رضا غرابی طهرانی، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، صدابردار: مسعود حمیدیان، آهنگساز: علی گرگین، اصلاح رنگ: سامان مجد وفایی، مدیر تولید: سعید حسینی، برنامه‌ریز: علی یعقوبی، گریم: ویدا حیدری، عکاس: نیلوفر اسدی، جانشین و دستیار تهیه‌کننده: تبسم نعمتی، مجری طرح: مؤسسهٔ فوژان فیلم، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: فرید ولی‌زاده، بر اساس طرحی از کیانوش اسلامی، مشاور رسانه‌ای: سعید گلزار.