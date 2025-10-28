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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

قهرمانی تیم مکث فیت هرمزگان در لیگ دسته دوم پینت‌بال کشور

قهرمانی تیم مکث فیت هرمزگان در لیگ دسته دوم پینت‌بال کشور

بندرعباس - نمایندگان هرمزگان با چهار پیروزی متوالی عنوان قهرمانی لیگ دسته دوم پینت‌بال آقایان کشور را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم مکث فیت هرمزگان با عملکردی قدرتمند و هماهنگ در رقابت‌های لیگ دسته دوم پینت‌بال آقایان موفق شد جایگاه نخست را از آن خود کند.

این مسابقات با حضور تیم‌های برتر از سراسر کشور برگزار شد و پیروزی‌های متوالی نمایندگان هرمزگان نشان‌دهنده رشد و توانمندی ورزشکاران استان در عرصه ملی است.

بابک مجنون رئیس کمیته پینت‌بال هیئت ورزش‌های همگانی هرمزگان، گفت: کسب این مقام نتیجه ماه‌ها تمرین، تلاش مستمر و حمایت هیئت ورزش‌های همگانی استان است.

در جدول لیگ دسته یک نیز تیم سینگو بندرعباس رتبه پنجم و تیم جوانان سینگو در جایگاه هشتم قرار گرفت.

این دستاوردها چشم‌انداز مثبتی از توسعه ورزش پینت‌بال در هرمزگان ارائه می‌دهد.

کد مطلب 6637607

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