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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۲۱:۰۹

جهانبخش خبر داد:

برگزاری همایش پیاده روی خانواده 20 بهمن در بندرعباس/پخش مستقیم از شبکه سه

برگزاری همایش پیاده روی خانواده 20 بهمن در بندرعباس/پخش مستقیم از شبکه سه

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای همگانی هرمزگان از برگزاری همایش پیاده روی خانواده در روز 20 بهمن در بندرعباس خبر داد.

کیانوش جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه های هیئت ورزش های همگانی استان هرمزگان برای ایام دهه مبارک فجر، عنوان کرد: غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین شرکت و حضور جامعه ورزش همگانی شامل از قهرمانان، مربیان ومسئولان هیئت در مراسمات این دهه و همچنین راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن ماه از جمله برنامه های هیئت ورزش های همگانی است.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی آقایان رده سنی 9 سال،برگزاری مسابقات بومی و محلی و برگزاری همایش پیاده‌روی بانوان در پارک جنگلی، برگزاری مسابقه ماهیگیری وبرگزاری همایش ایروبیک، برگزاری مسابقات در رشته های پیلاتس، طناب کشی، پینت بال، داژبال وبرگزاری همایش پیاده روی سراسری بانوان، برگزاری همایش پرواز بادبادکها مخصوی افراد زیر10سال،  برگزاری کارگاه آموزشی پینت بال، برگزاری مراسم تجلیل از مروجین ورزشی، برگزاری مسابقات ورزشی و بازیهای کودکانه، برگزاری همایش ورزش صبحگاهی در مجموعه حجاب و بازدید از آسایشگاه‌های سالمندان از جمله دیگر برنامه های هیئت ورزش های همگانی هرمزگان برای دهه فجر است.

رئیس هیئت ورزش های همگانی هرمزگان، بازدید از آسایشگاه‌ ناتوانان وکم توانان ذهنی، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی بین مدارس شهرستان بندرعباس، برگزاری همایش یوگا در پارک بانوان، برگزاری مسابقات منطقه ای در بستک و تعیین نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات کشوری و برگزاری کلاسهای اموزش ارتقا سطح ومربیگری درجه سه پیلاتس و آمادگی جسمانی بانوان از جمله دیگر برنامه های مهم این هیئت است.

جهانبخش یادآور شد: همچنین همایش بزرگ پیاده روی خانواده به طور همزمان در شهرستانهای بندرعباس و ابوموسی همراه با پخش مستقیم  از برنامه صبح و نشاط شبکه سوم سیما روز جمعه 20 بهمن ماه برگزار می شود.

کد مطلب 1804531

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