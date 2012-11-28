پینت بال تبریز زمین گیر شده است/ یک زمین بازی و هزاران هوادار

به گزارش خبرنگار مهر ، ورزش گروهی پینت بال که چند سالی است به صورت لیگ حرفه ای در کشور برگزار می شود ، ایرانیان زیادی را جذب خود کرده ، به طوری که یکی از تیم های پینت بال ایران به عنوان تیم ملی در چهار دوره متوالی قهرمان آسیا شده است.

در این میان اشتیاق روزافزون مردم کشور به این ورزش ، سبب افزایش زمین های پینت بال شده و این روزها مردم شاهد تاسیس باشگاه های پینت بال در استان های مختلف هستند.

کلانشهر تبریز که پس از تهران ، مشهد و اصفهان ، چهارمین شهر پرجمعیت کشور به شمار می رود ولی با این حال تنها یک زمین پینت بال را در خود جای داده و دیگر زمین های ورزشی پینت بال بلااستفاده و نیاز به تعمیر دارند ، البته گفته می شود این زمین پینت بالی که در تبریز وجود دارد مجهزترین و پیشرفته ترین زمین شمالغرب کشور است.

چندسال قبل نیز خبر افتتاح زمین پینت بال دیگری در محل تفرجگاه بزرگ ائل گلی تبریز شنیده شد ولی طولی نکشید که این زمین بلا استفاده مانده و هم اکنون تبدیل به مکانی متروکه شده است.

مسابقات این رشته ورزشی به صورت تیمی و به تعداد پنج یا هفت نفره در زمینی صاف و هموار و در یک منطقه بدون شیب با لوازم و تجهیزات منحصر به فرد برگزار می شود و زمان بازی 20 دقیقه بوده وتیمی برنده است که موفق شود دراین مدت بدون اصابت گلوله های رنگی ، پرچم تیم مقابل را برداشته و در داخل زمین خود در جایگاه مخصوص قرار دهد .

دو زمین پینت بال توسط شهرداری تبریز افتتاح می شود

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بلااستفاده ماندن زمین پینت بال ائل گلی تبریز اظهار داشت: فراخوان واگذاری این زمین به بخش خصوصی داده شده و تاکنون دو متقاضی به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز مراجعه کرده اند و این فراخوان همچنان ادامه دارد.

عبدالله تقی پور با بیان اینکه این زمین ها تا بهار سال آینده آماده بهره برداری می شود ، افزود: درکنار زمین پینت بال ائل گلی ، زمین دیگری نیز در پارک ائلر باغی تبریز افتتاح می شود.

پینت بال آذربایجان شرقی با افتتاح چندین زمین توسعه می یابد

مسئول کمیته پینت بال آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: زمین های مختلف پینت بال در تبریز و چندین شهرستان استان از جمله مراغه ، اهر و مرند به منطور توسعه و ارتقای سطح کیفی این ورزش در آینده نزدیک افتتاح می شود.

وی در خصوص زمین پینت بال ائل گلی تبریز که مدت ها به خاطر تعمیرات و بازسازی بلااستفاده مانده است ، اظهار کرد: مقرر شد که سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز در خصوص توسعه و گسترش ، این زمین را به مزایده بگذارد.

یوسف جاویدان با بیان اینکه واگذاری این زمین به بخش خصوصی باعث نگاه تجاری به این زمین می شود، افزود: کمیته پینت بال استان خواستار واگذاری این زمین به این کمیته است که این امر باعث پیشرفت و توسعه این ورزش در استان می شود.

وی در ادامه افزود: با توجه به پرطرفدار بودن رشته پینت بال در بین مردم استان در کنار افتتاح زمین های پینت بال ، کارگاه های مختلف آموزشی این رشته به صورت مجزا برای آقایان و بانوان در مجهزترین و پـیشرفته ترین زمین پینت بال شمالغرب کشور واقع در تبریز برگزار می شود.

جاویدان از برگزاری تایم های اختصاصی خانوادگی در زمین پینت بال در محل باشگاه مقاومت سپاه عاشورا خبر داد.

وی همچنین از شرکت دو تیم از آذربایجان شرقی در لیگ حرفه ای کشور خبر داد و افزود: نخستین لیگ پینت بال بسیج دانشجویان در آذربایجان شرقی برگزار می شود.

ورزش پینت بال رو به رکود

با اینکه این ورزش خانواده پسند و مورد استقبال مردم به ویژه قشر جوان جامعه است ولی در این برهه از زمان در خاموشی مطلق قرار گرفته و در میدان نبرد زمین گیر شده است که توجه روزافزون مسئولان را می طلبد.

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گزارش از شاهین بدرحیدری