اجرای بیش از ۸۰ برنامه متنوع طی هفته دفاع مقدس در قشم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار محمد حکیمان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس ۱۴۰۴ با اصحاب رسانه، از اجرای بیش از ۸۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و نظامی در سطح شهرستان قشم خبر داد و گفت: محور این برنامهها بر مشارکت و نقشآفرینی نسل جدید بهویژه دهه هشتادیها و نودیها متمرکز شده است.
تمرکز بر محلات و پایگاهها و برنامههای متنوع در حوزههای مختلف
سرهنگ حکیمان با اشاره به اینکه برنامههای هفته دفاع مقدس از *۳ شهریور تا ۶ مهر برگزار میشود، اعلام کرد: برنامهها در سطح پایگاههای مقاومت، کانونهای تخصصی بسیج هنرمندان، مهندسین، ورزشکاران، کارمندان و… اجرا خواهد شد. همچنین هر حوزه مقاومت موظف به اجرای یک برنامه شاخص است که از جمله برنامههای شاخص میتوان به تجلیل از خانوادههای شهدا، رزمندگان، آزادگان و برگزاری مسابقات ورزشی برای بانوان و آقایان اشاره کرد.
نمایشگاه بزرگ «فاتحان قله» در کنار اسکله شهید ذاکری برپا میشود
فرمانده سپاه قشم برپایی نمایشگاه بزرگ فاتحان قله را برنامه شاخص هفته دفاع مقدس اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه با حدود ۲۰ غرفه فعال در حوزههای فرهنگی، هنری، نوآوری، فضای مجازی، نظامی و کودک برپا شده است. هدف ما جذب حداکثری نوجوانان و جوانان با رویکردی نوآورانه است؛ غرفه نوآوری بسیج، غرفه کودک با رویکرد انتقال مفاهیم دفاع مقدس، زمین پینتبال برای نوجوانان، میدان موانع رزمآوران، غرفههای مشاوره خانه مهر، غرفه حمایت از جنگ و غرفه هویت زن مسلمان ایرانی از جمله بخشهای این نمایشگاه هستند.
اجرای رزمایش شبانه با بازسازی عملیات والفجر ۸
سرهنگ حکیمان در ادامه از برگزاری رزمایش شبانه در محل نمایشگاه* خبر داد و گفت: هر شب پس از مراسم، رزمایشی با حضور ۷۰ نفر از نیروها برگزار میشود که شامل تیراندازی، انفجارات کنترلشده، غواصی و بازسازی عملیات والفجر ۸ است. این برنامه کاملاً ایمن و با هماهنگی شورای تأمین انجام میشود.
شهید حسن ذاکری شهید شاخص استان هرمزگان
فرمانده سپاه قشم با اشاره به معرفی شهید حسن ذاکری قشمی بهعنوان شهید شاخص استان هرمزگان گفت: در راستای معرفی این شهید والامقام، کلیپ، بستههای محتوایی و جشنوارههای فرهنگی و هنری با عنوان جشنواره حسن تدارک دیده شده است که در سطح استان، مدارس و فضای مجازی منتشر خواهد شد.
وی افزود: دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس اهدای ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان نیازمند در قالب طرح محرومیتزدایی، فعالسازی گشتهای رضویون در محلات و روستاهای قشم، اجرای نشستهای جهاد تبیین در مدارس، دانشگاهها و ادارات، نمایش ادوات نظامی و شناورهای نیروی دریایی سپاه در سطح نمایشگاه و برنامههای فرهنگی شبانه شامل اجرای سرود، تئاتر و روایتگری دفاع مقدس است.
تثبیت محل برگزاری نمایشگاه برای رویدادهای فرهنگی آینده
سرهنگ حکیمان در پایان سخنانش با تأکید بر کیفیت اجرای نمایشگاه «فاتحان قله» گفت: این محل که با همکاری شهرداری و سایر نهادها تجهیز شده، ظرفیت خوبی برای میزبانی رویدادهای فرهنگی دارد. امیدواریم با تصویب نهایی، این فضا به عنوان پایگاه دائمی فعالیتهای فرهنگی شهرستان قشم تثبیت شود.
