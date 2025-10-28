عبداللهی: ۳۵۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان کرمان خط کشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی، ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: خط کشی ۳ هزار و ۵۷۰ کیلومتر و نصب ۵ هزار و ۲۹۵ عدد تابلوهای اطلاعتی در محورهای مواصلاتی استان کرمان در طی هفت ماه اخیر انجام شده است.

وی افزود: این اداره برای ارتقای ایمنی محورهای حوزه استحفاظی، اقداماتی چون خط‌کشی، نصب تابلو، اجرای حفاظ بتنی و دیگر فعالیت‌های راهداری را به طور مستمر انجام می‌دهد تا کاربران جاده‌ای در مسیری ایمن سفر کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمان اظهار داشت: عملیات جانمایی و نصب ۵ هزار و ۲۹۵ عدد از انواع تابلوهای اطلاعاتی در هفت ماهه سال جاری انجام و ۵ کیلومتر حفاظ مفصلی (نیوجرسی) در نقاط پرتگاهی به‌طور جدی عملیاتی‌سازی شده است.

عبداللهی، تصریح کرد: در راستای ارتقای ایمنی جاده‌ها، این اداره کل توانسته طی هفت ماه نصب ۵ هزار عدد بازتاب چشم گربه‌ای و ۴ هزار و ۵۰۰ متر شیار لرزاننده را به انجام رساند.