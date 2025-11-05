به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، در نشست منطقه‌ای راهداری زمستانی استان اصفهان اظهار داشت: اگرچه بیشتر توجه عموم به سمت بخش کویری استان کرمان است، اما ۷۰ درصد پهنه‌های سرزمینی این استان را مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهد و امید است امسال با حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در راستای بهسازی ماشین آلات زمستانی، عملیات راهداری زمستانی در این استان به بهترین نحو ممکن انجام شود.

وی افزود: از آنجایی که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴، استان کرمان، دومین رتبه تردد در کشور را داشته است، با توجه به عبور کریدورهای اصلی بندرعباس و بندر چابهار از این استان، باز بودن محورهای مواصلاتی استان در زمستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان تصریح کرد: در ۶ ماه نخست امسال، ۸۰ درصد بارنامه عبوری از محورهای مواصلاتی استان کرمان، بارهای معدنی و فلزی بوده که با توجه به اضافه تناژ آن‌ها باعث تخریب محورها شده است.

عبداللهی، ابراز امیدواری کرد بتوان امسال از اعتبارات معادن هم برای بهسازی شبکه راه‌های استان کرمان بهره گرفت.