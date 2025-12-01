عبداللهی:۳۳ راهدارخانه بین‌ راهی برای راهداری زمستانی کرمان تجهیز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، با اشاره به اجرای طرح راهداری زمستانی که از ۱۵ آذرماه آغاز می‌شود گفت: علاوه بر تجهیز و آماده‌سازی ۳۲ راهدارخانه‌ها، شن و ماسه و ۵ هزار تُن نمک در این راهدارخانه‌ها و آشیانه‌ها ذخیره‌سازی شده است.

وی از آمادگی ۲۵۵ نیرو در قالب ۳۲ اکیپ و ۴۵ گشت راهداری در طرح زمستانی راهداری استان کرمان خبر داد و گفت: تعامل و هماهنگی لازم با ادارات تابعه شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف برای آموزش و افزایش آمادگی و توان نیروها انجام شده است.

عبداللهی، همچنین به نوسازی و اورهال ماشین‌آلات اشاره کرد و افزود: ماشین‌آلات راهداری شامل لودر، گریدر، بلدوزر، کامیون نمک‌پاش، کامیون‌های مجهز به برف‌روب و پیکاپ‌های کمک‌دار در طرح زمستانی به‌کار گرفته خواهند شد.