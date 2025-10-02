عبداللهی: ۴ مجتمع خدمات رفاهی در محورهای ارتباطی کرمان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهی، با اشاره به اهمیت وجود تعداد مناسب مجتمع‌های خدمات رفاهی در محورهای ارتباطی استان کرمان اظهار داشت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۴ باب مجتمع خدمات رفاهی، در محورهای مختلف استان کرمان پس از اخذ زمین مناسب، شروع به ساخت اسکلت کرده‌اند.

وی افزود: این مجتمع‌ها در کیلومتر ۱۲ محور سیرجان – نجف‌شهر – خواجوشهر، کیلومتر ۹ محور نرماشیر – ریگان، کیلومتر ۲ محور نگار – بهرامجرد و کیلومتر ۶ کرمان – زنگی‌آباد واقع شده‌اند.

عبداللهی، خاطرنشان کرد: ارتقای سطح کیفیت ساخت مجتمع‌های خدمات رفاهی استان کرمان و رساندن آن‌ها به حدنصاب مورد نیاز استان، جزو اهداف اصلی این اداره کل در سال ۱۴۰۴ است.