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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

برداشت گیاه مارچوبه از زمین‌های کشاورزی بخش شمیل آغاز شد

برداشت گیاه مارچوبه از زمین‌های کشاورزی بخش شمیل آغاز شد

بندرعباس-رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل گفت:برداشت گیاه دارویی مارچوبه از یک هکتار زمین‌های کشاورزی بخش شمیل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم فامیل اظهار کرد: امسال برای نخستین بار گیاه دارویی مارچوبه کشت شده است و پس از ۷ ماه، اکنون در حال برداشت این گیاه ارگانیک هستیم.

وی افزود: در سال زراعی امسال کشت این محصول به ۱۰ هکتار افزایش یابد.

فامیل گفت: از هر هکتار بین سیصد تا ۴۰۰ کیلو محصول برداشت می‌شود.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل افزود: برداشت مارچوبه بعد از کف بری بصورت هر دو روز یک‌بار صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: گیاه مارچوبه با توجه به فصل و میزان رطوبت محیط آبیاری می‌شود و در صورت مساعد بودن شرایط جوی ممکن است تا یک ماه نیاز به آبیاری نداشته باشد.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش شمیل اداممه داد: خرید گیاه مارچوبه بصورت تضمینی و با قرارداد توسط شرکت‌های بازرگانی معتبر صورت می‌گیرد.

فامیل افزود: آغاز رشد اقتصادی آن پس از سه سال است.

گیاه مارچوبه منبع خوبی از پتاسیم، فسفر، کلسیم و منیزیم و آهن است که برای کاهش وزن، پیشگیری از عفونت مجاری اداری، سلامت روده، استخوان‌ها، کمک به انعقاد خون، مفید است.

این گیاه جزو گیاهان چند ساله است و بطور متوسط عمر ۱۵ ساله دارد.

کد مطلب 6637694

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