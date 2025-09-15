برداشت مارچوبه در رودان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شریف‌زاده اظهارکرد: پیش بینی می‌شود از هر هکتار سطح زیر کشت سالانه ۱۵ تن محصول مارچوبه برداشت شود.

وی افزود: شهرستان رودان با ۷ هکتار سطح زیر کشت این گیاه ارزشمند به بزرگ‌ترین قطب کشت متراکم مارچوبه در جنوب کشور تبدیل شده است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی رودان با اشاره به اینکه این محصول دارای مصرف پایین‌تر آب نسبت به دیگر محصولات کشت شده در شهرستان است، عنوان کرد: از جمله مزیت‌های کشت این گیاه، مقاوم بودن به کم آبی و بی‌نیازی به سموم است.

شریف‌زاده افزود: از دیگر خصوصیات دیگر کشت این گیاه ارزشمند می‌توان به برداشت ۱۵ ساله محصول در هر بار کشت اشاره کرد و محصول مارچوبه تولید شده در این شهرستان علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور به کشورهای حوزه خلیج فارس روسیه و اروپا صادر می‌شود.

وی گفت: مارچوبه حاوی منابع ارزشمند املاح معدنی آهن، کلسیم، فسفر، منیزیم، منگنز، زینک، سلنیوم و پتاسیم است؛ و همچنین حاوی مقدار بسیار کمی کالری بدون کلسترول است و مقدار ناچیزی سدیم، علاوه بر این یک منبع غنی از فیبر رژیمی است که برای بدن ضروری است.

رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی رودان اذعان کرد: مارچوبه منبعی غنی از ویتامین‌ها، املاح معدنی و پروتئین‌های ضروری است و سرشار از ویتامین‌های A و B۱ یا تیامین، B۲ یا ریبوفلاوین، B۳ یا نیاسین، B۵ یا پانتوتنیک اسید، B۶، اسید فولیک و نیز ویتامین‌های C و E یا آلفا_نوکوئرول و K یا فیلوکین است.

شریف‌زاده خاطر نشان کرد: مارچوبه خاصیت ضد سرطانی دارد و به کنترل قند و فشار خون کمک می‌کند مصرف مارچوبه ازبروز آلزایمر جلوگیری می‌کند و به سلامت سیستم گوارشی بدن کمک می‌کنند و گیاهیست سرشار از آنتی اکسیدان است و می‌تواند به کاهش مشکلات و خطرات بارداری کمک کند و در ایجاد تناسب وزن اثر بخش باشد.

وی بیان کرد: برداشت مارچوبه تا پایان مردادماه سال آینده ادامه دارد.