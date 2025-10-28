برترین های جشنواره مالک اشتر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین مراسم تحلیف، دانش آموختگی و میثاق مجاهدان فی سبیل الله دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) که با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل انتظامی کشور برگزار شد امروز شاهد اتفاقی دیگر بود که منجر به شادی همه کارکنان زحمتکش و پرتلاش فراجا گردید.

در این مراسم برترین‌های جشنواره مالک اشتر در بین سازمان‌های ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شدند.

بازرسی کل فراجا، معاونت فرهنگی اجتماعی فراجا، معاونت حقوقی و مجلس و معاونت آموزش سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با کسب بالاترین رتبه ارزیابی در بین نیروهای مسلح معرفی و توسط امیر سرلشکر موسوی از آنان تقدیر و مفتخر به دریافت لوح شدند.

همچنین، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، رئیس پلیس فتا، دستیار فرماندهی در امور بازنشستگان، فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی و فرمانده مرزبانی گیلان، به عنوان برترین‌های فراجا در بین پلیس‌ها و معاونت‌های انتظامی توسط امیر موسوی تقدیر و این عزیزان نیز مفتخر به دریافت لوح شدند.