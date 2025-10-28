واگذاری زمین‌ به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در آبیک تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی در نشست بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت از سیاست‌ها و مأموریت‌های مهم دولت و وزارت راه و شهرسازی است، افزود: اجرای این قانون در استان با جدیت در حال پیگیری است و باید روند واگذاری زمین و ساخت مسکن خانواده های دارای فرزند سوم و بیشتر شتاب گیرد.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان، تاکنون از میان ۶۵۰۰ متقاضی واجد شرایط در استان بیش از ۴۰۰۰ نفر زمین خود را دریافت کرده‌اند و واگذاری به سایر متقاضیان نیز براساس برنامه در دست اقدام است.

حق‌لطفی ادامه داد: میانگین واگذاری در استان حدود ۶۰ درصد بوده که نسبت به میانگین کشوری عملکردی دو برابری را نشان می‌دهد.

معاون استاندار ضمن قدردانی از همکاری مجموعه‌های استانی و شهرستانی، بر تداوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای مراحل باقیمانده طرح جوانی جمعیت تأکید کرد.

در ادامه این جلسه مقرر شد تامین و تحویل زمین به ۲۵۶ متقاضی شهرستان آبیک بر اساس نقشه و برنامه ابلاغی اداره کل راه و شهرسازی انجام شود.