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۶ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

واگذاری زمین‌ به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در آبیک تسریع شود

واگذاری زمین‌ به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در آبیک تسریع شود

قزوین- معاون امور عمرانی استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: روند واگذاری زمین به متقاضیان طرح در شهرستان آبیک باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی در نشست بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به اینکه قانون جوانی جمعیت از سیاست‌ها و مأموریت‌های مهم دولت و وزارت راه و شهرسازی است، افزود: اجرای این قانون در استان با جدیت در حال پیگیری است و باید روند واگذاری زمین و ساخت مسکن خانواده های دارای فرزند سوم و بیشتر شتاب گیرد.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان، تاکنون از میان ۶۵۰۰ متقاضی واجد شرایط در استان بیش از ۴۰۰۰ نفر زمین خود را دریافت کرده‌اند و واگذاری به سایر متقاضیان نیز براساس برنامه در دست اقدام است.

حق‌لطفی ادامه داد: میانگین واگذاری در استان حدود ۶۰ درصد بوده که نسبت به میانگین کشوری عملکردی دو برابری را نشان می‌دهد.

معاون استاندار ضمن قدردانی از همکاری مجموعه‌های استانی و شهرستانی، بر تداوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای مراحل باقیمانده طرح جوانی جمعیت تأکید کرد.

در ادامه این جلسه مقرر شد تامین و تحویل زمین به ۲۵۶ متقاضی شهرستان آبیک بر اساس نقشه و برنامه ابلاغی اداره کل راه و شهرسازی انجام شود.

کد مطلب 6637791

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