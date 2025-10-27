فرزانه صادق: نقش زنان در پیشبرد اهداف راه و شهرسازی حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق پیش از ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت روز پرستار و به حضور بانوان نخبه استان مازندران برگزار شد، ضمن تبریک این روز به پرستاران گرامی و ارجمند، تأکید کرد: زنان در هر جامعه‌ای نقش حیاتی و مؤثری در پیشبرد اهداف و ارتقای سطح خدمات دارند.

وی افزود: این روز مصادف با تولد حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، بانوی خردمند و فرهیخته تاریخ اسلام است که با خطبه‌ها و روایت‌هایش در کوفه و شام، نه تنها ظلم یزید را افشا کرد بلکه نشان داد که انقلاب حسین (ع) در کربلا پایان نیافته و همچنان به یاد همه جهانیان باقی خواهد ماند. حضور زنان در عرصه‌های مختلف از جمله پرستاری، شهرسازی و هواشناسی، ادامه‌دهنده مسیر آن بانوی عظیم‌الشان است.

مازندران، استان استراتژیک کشور با ظرفیت‌های بی‌نظیر

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه‌های وزارتخانه تحت سرپرستی خود گفت: در وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های متعددی برای حمایت از زنان شاغل و تقویت نقش آن‌ها در توسعه کشور داریم. استان مازندران، که از لحاظ تاریخی و طبیعی جایگاه ویژه‌ای دارد، به عنوان یکی از استان‌های استراتژیک کشور در حال اجرای پروژه‌های متعددی است که زنان نخبه و شایسته این استان در آن‌ها مشارکت فعال دارند.

صادق با اشاره به دستاوردهای اخیر در حوزه شهرسازی و توسعه زیرساخت‌ها، بیان کرد: این استان از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و وزارت راه و شهرسازی با هدف تسهیلگری و توسعه پایدار، در حال اجرای پروژه‌های متنوعی است که از جمله آن‌ها می‌توان به پروژه‌های مربوط به جوانی جمعیت و تسهیل در ساخت مسکن اشاره کرد.

وی همچنین به نقش برجسته استان مازندران در زمینه‌های کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کرده و تأکید کرد: این استان با دارا بودن جنگل‌های هیرکانی و خاک حاصلخیز، نقشی بی‌بدیل در تأمین منابع طبیعی کشور دارد و همین ظرفیت‌های عظیم طبیعی می‌تواند در توسعه پایدار استان و کشور مؤثر باشد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنان خود، با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر و همکاری بیشتر نهادها و دستگاه‌های مختلف، از تمامی زنان فعال در عرصه‌های مختلف درخواست کرد که همچنان با انگیزه و توان بالا در راستای تحقق اهداف کشور گام بردارند.