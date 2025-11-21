روحانی: مردم باید نتیجه سفر مسئولان را لمس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مسجد حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ضمن توصیه به تقوای الهی با اشاره به آیه ۹۹ سوره مؤمنون گفت: تمام اعمال انسان در همین دنیا رقم می‌خورد و پس از سفر ابدی بازگشتی وجود ندارد؛ بنابراین باید برای آخرت زاد و توشه فراهم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه بهترین معرفی‌کننده جایگاه حضرت زهرا (س)، قرآن و پیامبر اکرم (ص) هستند، اظهار داشت: پیامبر فرمودند فاطمه همه دلخوشی من است و رضایت او رضایت خداست. متأسفانه این بانوی بزرگ در ۱۸ سالگی از امت اسلامی گرفته شد.

امام جمعه آبیک همچنین از برگزارکنندگان همایش استانی زکات در روستای کوندج و نیز از حضور گسترده مردم در مراسم استقبال و تشییع هشت شهید گمنام و شهید صمغ‌آبادی قدردانی کرد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان قزوین گفت: امیدواریم برای پروژه‌ها و مسائل شهرستان آبیک تصمیمات مؤثر اتخاذ شده باشد، اما اگر مردم نتیجه این سفرها را احساس نکنند، چنین برنامه‌هایی بی‌فایده خواهد بود.

وی در ادامه با گرامیداشت هفته بسیج و تبیین نقش تاریخی این نهاد افزود: امام راحل با تأسیس بسیج، بقای انقلاب و گسترش آن در عرصه بین‌المللی را تضمین کرد. امروز هر آنچه جبهه مقاومت دارد از برکت بسیج است و بسیج ضامن بزرگ‌ترین موفقیت‌های کشور بوده و هست.

امام جمعه آبیک با بیان اینکه بسیج در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین در مقابله با جریان‌های معاند نقش‌آفرینی کرده، تأکید کرد: امروز بسیج سربلند است و چهره‌های نفاق سرشان پایین. اگر عده‌ای بخواهند سخنی یا توطئه‌ای داشته باشند، بدانند مشت بسیج بر سرشان فرود خواهد آمد.

روحانی افزود: مسئولان باید از بسیج غفلت نکنند؛ زیرا امام راحل هشدار دادند که بی‌توجهی به بسیج، مسئولان را در آتش دوزخ گرفتار می‌کند. بسیج شجره طیبه و لشکر مخلص خداست و باید هسته‌های آن در سراسر جهان شکل بگیرد. امروز نیز تحقق این فرمایش امام را در میدان‌های مقاومت شاهدیم.

وی با اشاره به حضور فراگیر اقشار مختلف مردم در رخدادهای اخیر خاطرنشان کرد: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که همه بسیجی هستند و در برابر تهدیدات دشمن می‌ایستند. قدرت بسیج و نیروهای مسلح هر روز بیشتر می‌شود و آینده‌ای قدرتمندتر در انتظار ملت ایران است.

امام جمعه آبیک در پایان خطاب به کشورهای اروپایی و آمریکا اظهار داشت: به کسانی که علیه ایران موضع گرفتند و ترامپ قمارباز، می‌گوییم این ملت آماده دفاع است و اگر دشمنان خطایی کنند، سیلی سخت‌تر از گذشته دریافت خواهند کرد.