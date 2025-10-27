خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شرایطی که دغدغه ازدواج به یکی از مسائل اصلی قشر جوان کشور تبدیل شده است، نهادهای اجرایی و سیاست گذاران حوزه اجتماعی بر ضرورت «آسان گرفتن ازدواج» و اجرای برنامه‌های جامع برای تحقق «ازدواج آسان» تأکید دارند.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، یکی از رویکردهای کلان دولت در حوزه جوانان، تقویت سیاست‌های حمایتی و کاهش موانع اقتصادی، فرهنگی و اداری پیش‌روی ازدواج است.

در این راستا، وزارت ورزش و جوانان، به‌ویژه معاونت امور جوانان استان‌ها، با راه‌اندازی مراکز مشاوره تخصصی و اجرای طرح‌های ترویجی نظیر «ازدواج آگاهانه»، آماده‌سازی بستری امن و علمی برای تشکیل خانواده‌های پایدار را در دستور کار دارد.

همچنین برنامه‌های مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک‌های عامل برای تسهیل پرداخت وام ازدواج، از جمله اقداماتی است که روند تشکیل زندگی مشترک را سرعت بخشیده است.

طبق اعلام نهادهای مسئول، افزایش سقف تسهیلات، کوتاه شدن زمان انتظار در صف دریافت وام، و نظارت بر کیفیت مشاوره‌های پیش از ازدواج، از محورهای اصلی طرح‌های جاری به شمار می‌رود.

در سطح مدیریت‌های استانی نیز سیاست «ازدواج آسان، آگاهانه و به‌موقع» در قالب جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی با مشارکت مردم و خیران در حال اجراست.

جشن‌های نمادین ازدواج جمعی، کارگاه‌های آموزش مهارت زندگی، و سامان‌دهی مراکز ارائه خدمات مشاوره خانواده، از جمله برنامه‌هایی هستند که با هدف ترویج ازدواج مبتنی بر شناخت، معیشت قابل‌قبول و آرامش اجتماعی دنبال می‌شوند.

کارشناسان اجتماعی معتقدند اجرای این برنامه‌ها، علاوه بر کاهش فشارهای اقتصادی و روانی خانواده‌ها، زمینه تقویت بنیان‌های فرهنگی ازدواج را فراهم می‌کند. بر اساس همین دیدگاه، تأکید بر ساده‌سازی تشریفات، دوری از تجمل‌گرایی، و بهره‌گیری از حمایت‌های مردمی، از اصلی‌ترین راهکارها برای احیای فرهنگ ازدواج در جامعه ایرانی است.

گزارش‌ها حاکی است دستگاه‌های اجرایی، با همکاری استانداری‌ها، مراکز خیریه و سمن‌های مردمی، طرح‌های حمایتی جدیدی را برای زوج‌های جوان در دست اجرا دارند.

این طرح‌ها شامل کمک‌هزینه جهیزیه، بسته‌های آموزشی و معرفی الگوهای موفق ازدواج پایدار در کشور است که انتظار می‌رود نقش مؤثری در افزایش ازدواج‌های موفق و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

در مجموع، جهت‌گیری سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور در سال جاری بر محور حمایت همه‌جانبه از جوانان در مسیر ازدواج قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که «ازدواج آسان و آگاهانه» نه‌تنها یک شعار فرهنگی، بلکه به یک واقعیت اجتماعی قابل لمس برای نسل جوان تبدیل شود.

توسعه مراکز مشاوره ازدواج، کارگاه‌های آموزشی و جشن‌های وصال در همدان

مهدی چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گسترش فعالیت مراکز مشاوره ازدواج اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ کارگاه آموزشی در حوزه مهارت‌های زندگی و برنامه‌ریزی برای اجرای جشن‌های بزرگ وصال در سراسر استان همدان برگزار کرده‌ایم.

وی افزود: در حال حاضر ۴۵ مرکز مشاوره ازدواج و خانواده در سطح استان فعال است که تمام این مراکز با مجوز وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کنند و خدمات تخصصی به زوج‌های جوان پیش از ازدواج، در زمان زندگی مشترک و حتی پس از آن ارائه می‌دهند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه این مراکز نقش مهمی در کاهش اختلافات خانوادگی و ارتقای آگاهی زوجین دارند، گفت: نظارت و ارزیابی کیفی مراکز مشاوره از سوی اداره‌کل در دستور کار قرار گرفته و بازرسی‌ها با هدف افزایش استانداردها و بهبود خدمات مشاوره‌ای آغاز شده است. مراکزی که عملکرد مطلوب و اثربخش داشته باشند، در ادامه مسیر مورد حمایت قرار می‌گیرند.

چاروسایی با تأکید بر این‌که سیاست اداره‌کل، حرکت از کمّیت به کیفیت در ارائه خدمات است، گفت: در سال جاری تاکنون حدود ۸۰ کارگاه آموزشی ازدواج و مهارت‌های زندگی در نقاط مختلف استان برگزار شده و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا پایان بهمن‌ماه شمار این کارگاه‌ها به بیش از ۲۰۰ دوره آموزشی خواهد رسید.

وی محورهای آموزشی کارگاه‌ها را شامل سرفصل‌هایی همچون انتخاب همسر و معیارهای سالم ازدواج، شناخت خود و مهارت‌های زناشویی، شیوه‌های حل مسئله، مدیریت رفتارهای پرخطر، مهارت گفت‌وگو، ارتباط مؤثر و همسرداری دانست و خاطرنشان کرد: این دوره‌ها با هدف توانمندسازی جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال و زوج‌های تازه ازدواج‌کرده طراحی شده و به صورت کاملاً رایگان برگزار می‌شود.

معاون امور جوانان ورزش و جوانان استان همدان در ادامه از اجرای برنامه فرهنگی بزرگی موسوم به «جشن وصال» خبر داد و گفت: در راستای گسترش نشاط اجتماعی میان جوانان و ترویج ازدواج آسان، برگزاری ۱۰ جشن وصال در ۱۰ شهرستان استان در دستور کار قرار گرفته است. این جشن‌ها علاوه بر مراسم ازدواج، شامل بخش‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی با مشارکت گروه‌های مردمی خواهند بود.

کاهش صف متقاضیان وام ازدواج از ۱۲ هزار به زیر ۱۱ هزار نفر

وی با بیان اینکه پایان‌بخش این جشن‌ها، مراسمی بزرگ در شهر همدان خواهد بود، اضافه کرد: این جشن نهایی باشکوه‌ترین رویداد ازدواج استان محسوب می‌شود که با حضور جمع گسترده‌ای از جوانان، معلمان، پرستاران، دانشجویان و اقشار مختلف برگزار خواهد شد و به عنوان نمادی از همدلی و نشاط اجتماعی، چهره‌ای متفاوت به فضای فرهنگی استان می‌دهد.

چاروسایی در بخش دیگری از سخنان خود به روند پرداخت تسهیلات ازدواج پرداخت و گفت: تا پیش از شهریورماه بیش از ۱۲ هزار نفر در استان در صف دریافت وام ازدواج بودند، اما با پیگیری ستاد ساماندهی امور جوانان و تشکیل جلسات هماهنگی با شورای بانک‌ها، استانداری و نمایندگان استان، روند پرداخت تسهیلات با سرعت چشمگیری در حال انجام است.

به گفته‌ی وی، طی یک ماه گذشته پس از تشکیل این ستاد، بیش از ۱۲۰۰ نفر موفق به دریافت وام خود شده‌اند و هم‌اکنون به‌طور میانگین روزانه بیش از ۴۰ زوج جوان در استان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.

معاون امور جوانان استان همدان خاطرنشان کرد: با حمایت مستقیم رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار و مدیران بانک‌ها، انتظار می‌رود تا پایان آبان‌ماه سقف پرداخت وام ازدواج در استان به نقطه مطلوب برسد تا هیچ جوانی به دلیل مشکلات مالی از آغاز زندگی مشترک باز نماند.

چاروسایی در پایان تأکید کرد: تمام تلاش ما در حوزه جوانان ازدواج موفق و پایدار است؛ ازدواجی که بر پایه آگاهی، مهارت و شناخت متقابل شکل بگیرد. بر این اساس، علاوه بر حمایت تسهیلاتی، رویکرد ما تقویت فرهنگ ازدواج آگاهانه و ارائه خدمات مشاوره‌ای مداوم است تا خانواده‌های جوان همدانی با آرامش، شناخت و رضایت بیشتری زندگی خود را آغاز کنند.

در جمع‌بندی این گزارش می‌توان گفت نگاه جدید نهادهای اجرایی و مدیران کشور به مقوله ازدواج، دیگر صرفاً حمایتی نیست بلکه راهبردی و توسعه‌محور شده است؛ ازدواج آسان نه تنها یک مطالبه اجتماعی، بلکه بخشی از برنامه‌ریزی ملی برای ارتقای امید، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پایداری جمعیتی کشور محسوب می‌شود.

تداوم این مسیر نیازمند هم‌افزایی نهادهای دولتی، خیران و گروه‌های مردمی است تا فرایند تشکیل خانواده برای جوانان با کمترین تأخیر و بیشترین پشتیبانی ممکن همراه شود. چشم‌انداز این تلاش‌ها، جامعه‌ای با پیوندهای خانوادگی مستحکم‌تر و نسلی امیدوارتر به آینده است.