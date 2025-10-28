مرادی: ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به رودسر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی عصر سه‌شنبه در نشست کمیته فنی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی با اشاره به اختصاص ۶۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به شهرستان اظهار کرد: این مبلغ نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد تومان افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۱۳۱۸ پروانه کسب در رودسر صادر شده که رتبه چهارم استان را برای ما به ارمغان آورده که پیش‌بینی می‌شود در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در این شهرستان هزینه شود.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش سامانه رصد تا تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴، تعداد ۶۸۸ مورد ثبت‌اشتغال در شهرستان انجام شده، افزود: از این تعداد، ۹۲ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

فرماندار رودسر، تعهد اشتغالزایی این شهرستان برای سال ۱۴۰۴ را حدود ۱۴۰۲ نفر عنوان وبیان کرد: در حوزه اصناف نیز تاکنون ۱۳۱۸ پروانه کسب صادر شده که موجب کسب رتبه چهارم استان برای رودسر شده است.

مرادی بر هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی شامل بسیج سازندگی، زندان‌ها، حوزه روستایی استانداری، عشایر، بنیاد شهید، بنیاد علوی، کمیته امداد، بنیاد برکت، بهزیستی و اداره رفاه و تأمین اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به تخصیص جداگانه اعتبار برای دستگاه‌ها، تصریح کرد: در حوزه بهزیستی مبلغی حدود ۱۸ میلیارد تومان و در حوزه بنیاد شهید نیز ۱۱ میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است.

فرماندار رودسر مجموع پیش بینی اعتبارات اشتغالزایی در شهرستان را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تمرکز اصلی در حوزه‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط با محصولاتی مانند برنج، چای، پرتقال و فندق خواهد بود.

مرادی ابراز امیدواری کرد: با رفع مشکلات موجود، گام‌های مؤثری برای اشتغال جوانان و ایجاد بازار کار در رودسر برداشته شود.